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بلدية باب عمان تثمن جهود الملك والقوات المسلحة في حماية الوطن

12/23/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن رئيس وأعضاء وكوادر بلدية باب عمان جهود الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين، والجيش العربي والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ضد المخططات المزعومة التي تحاول النيل من استقرار الأردن.


وأكد رئيس البلدية، عمر يوسف الزبون، وقوف أهالي قضاء المصطبة متحدين ومتضامنين مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مشددين على أهمية تضافر الجهود لحماية حدود الوطن وصون أمانه.


وقال الزبون إن الجيش الأردني الباسل يواصل جهوده الجبارة في مواجهة الميليشيات المسلحة الموالية لقوى إقليمية توسعية تهدد أمن الوطن والمنطقة برمتها،

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