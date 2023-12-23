السلط: مهرجان خطابي يؤكد التأييد لمواقف الملك تجاه العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت لجنة السلط الشعبية، اليوم السبت مهرجانا خطابيا لنصرة غزة ودعم الوصاية الهاشمية بعنوان: "مع الملك نصرة لغزة و دعماً للوصاية الهاشمية".
وأكد المشاركون ضرورة رص الصفوف وتوحيدها ليبقى الأردن القوي المنيع الداعم بكل طاقته بالدفاع عن الأهل في دولة فلسطين العربية المحتلة.
وأصدر القائمون على المهرجان وحشد من أبناء المدينة بيانا ختاميا دانوا فيه العدوان الصهيوني الغاشم على غزة هاشم.
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