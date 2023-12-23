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السلط: مهرجان خطابي يؤكد التأييد لمواقف الملك تجاه العدوان على غزة

12/23/2023 3:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت لجنة السلط الشعبية، اليوم السبت مهرجانا خطابيا لنصرة غزة ودعم الوصاية الهاشمية بعنوان: "مع الملك نصرة لغزة و دعماً للوصاية الهاشمية".


وأكد المشاركون ضرورة رص الصفوف وتوحيدها ليبقى الأردن القوي المنيع الداعم بكل طاقته بالدفاع عن الأهل في دولة فلسطين العربية المحتلة.


وأصدر القائمون على المهرجان وحشد من أبناء المدينة بيانا ختاميا دانوا فيه العدوان الصهيوني الغاشم على غزة هاشم.

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