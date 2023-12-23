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3 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس

12/23/2023 3:12:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 3 أشخاص وإصابة آخرين، مساء اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني، غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وكان الاحتلال نفذ في وقت سابق اليوم، قصفا جويا ومدفعيا على خان يونس أدى لاستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.


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