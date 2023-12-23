3 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس

3 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس
التاريخ
12/23/2023 3:12:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 3 أشخاص وإصابة آخرين، مساء اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني، غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان الاحتلال نفذ في وقت سابق اليوم، قصفا جويا ومدفعيا على خان يونس أدى لاستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.
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