مسيحيون اردنيون يستنكرون لقاء زعماء كنائس القدس مع رئيس الكيان الصهيوني

MENAFN - Amman Net) أصدرت شخصيات مسيحية في الأردن، السبت، بيانا استنكروا فيه لقاء أساقفة وزعماء كنائس في القدس مع رئيس الكيان الصهيويني إسحاق هرتسوغ.ودان الموقعون على البيان ذلك اللقاء في ظلّ ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة على يد قوات الاحتلال الصهيوني.وقال الموقعون إنهم استغربوا ذلك اللقاء، حتى أنهم لم يصدّقوا في بادئ الأمر تلك الصورة وشككوا في دقتها، حيث أنها "تبيّن تلوّثا واضحا لصورة رؤساء الكنائس المسيحية في فلسطين المحتلة".وأضافوا أنهم لم يكونوا ليتصوّروا أن رؤساء الكنائس الداعين للسلام على الأرض يمكن أن يسمحوا بالظهور مع رئيس كيان أخذ على عاتقه تنفيذ مذابح بحق عباد الله الأبرياء. وتاليا نصّ البيان وأسماء الموقعين، مع الإشارة إلى أن التوقيع على البيان لايزال مفتوحا:

بيان صادر عن شخصيات من المسيحية المشرقية في الاردنتناولت المواقع الصحفية الالكترونية صورة لم نكد نصدق صحتها ودقتها، إذ بينت تلوثا واضحا لصورة رؤساء الكنائس المسيحية في فلسطين المحتلة بوجود رئيس دولة الاحتلال بينهم. راودتنا الشكوك في صحتها إذ لم نتصور إن رؤساء الكنائس الداعين للسلام على الأرض يمكن ان يسمحوا بالظهور مع رئيس كيان أخذ على عاتقه تنفيذ مذابح بحق عباد الله الأبرياء.ولما تعددت مصادر الصورة، أيقن الموقعون أدناه من المسيحيين الأردنيين أن الصورة التي لوثت الرؤساء الدينيين بمواقعهم الجليلة هي صورة لحدث وقع وحصل.

وعليه فإن ذلك الحدث وما أقدم عليه رؤساء الكنائس في فلسطين هو فعل مستنكر ومدان في ظل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني ونضرع الى الله أن يغفر لهم هفواتهم ويعزي شعورنا بالألم كون الدين المسيحي يأمرنا بأن نعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فبذلك يكون رجال الدين المسيحي معنيين بقيادتنا روحيا ولا يقودون رعاياهم في أمور الدنيا، ونقدر ما صدر عنهم من دفاع عن أبناء شعبنا في فلسطين وعن أبناء غزة العزة الصامدة على ما ذكر بيان لاحق منهم.

ولا تفوتنا الإشادة بموقف دولتنا الأردنية ومليكها المفدى حيال مجريات العدوان الوحشي على غزة والاعتداءات الصهيونية على أبناء القدس والضفة الغربية.

عمان 23 / 12/ 2023(البيان سيبقى مفتوحا للتواقيع على السوشال ميديا)

العين د. رجائي المعشر

العين د. منذر حدادين

نبيل مصاروة

نبيل الغيشان

سامي الداؤود

النائب مجدي اليعقوب

النائب عمر النبر

النائب هيثم زيادين

أسامة مدانات

فخري اسكندر الداؤود

مهند شحادة

مروان الخيطان

النائب ضرار الداؤود

باسم فراج

د. سهيل صويص

باسم هلسة

مالك حداد

النائب د. فريد حداد

اميل الغوري

د. إحسان حمارنة

عمر عكروش

هويشل عكروش

النائب د. وائل رزوق

سهيل مرار

د.نائل زوايدة

شفيق عجيلات

شفيق زوايدة

أكرم مصاروة

د. سهيل الطوال

النائب د. هايل عياش

النائب أيمن مدانات

النائب رائد السميرات

نوال القصار

علاء الريان

إيناس الصويص

هانيا قاقيش

عيسى نصار الكرادشة

سعد حتر

جمال قموه

نضال قاقيش

د. نزيه عمارين