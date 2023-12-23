مسيحيون اردنيون يستنكرون لقاء زعماء كنائس القدس مع رئيس الكيان الصهيوني

(MENAFN
- Amman Net) أصدرت شخصيات مسيحية في الأردن، السبت، بيانا استنكروا فيه لقاء أساقفة وزعماء كنائس في القدس مع رئيس الكيان الصهيويني إسحاق هرتسوغ.ودان الموقعون على البيان ذلك اللقاء في ظلّ ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة على يد قوات الاحتلال الصهيوني.وقال الموقعون إنهم استغربوا ذلك اللقاء، حتى أنهم لم يصدّقوا في بادئ الأمر تلك الصورة وشككوا في دقتها، حيث أنها "تبيّن تلوّثا واضحا لصورة رؤساء الكنائس المسيحية في فلسطين المحتلة".وأضافوا أنهم لم يكونوا ليتصوّروا أن رؤساء الكنائس الداعين للسلام على الأرض يمكن أن يسمحوا بالظهور مع رئيس كيان أخذ على عاتقه تنفيذ مذابح بحق عباد الله الأبرياء. وتاليا نصّ البيان وأسماء الموقعين، مع الإشارة إلى أن التوقيع على البيان لايزال مفتوحا:
بيان صادر عن شخصيات من المسيحية المشرقية في الاردنتناولت المواقع الصحفية الالكترونية صورة لم نكد نصدق صحتها ودقتها، إذ بينت تلوثا واضحا لصورة رؤساء الكنائس المسيحية في فلسطين المحتلة بوجود رئيس دولة الاحتلال بينهم. راودتنا الشكوك في صحتها إذ لم نتصور إن رؤساء الكنائس الداعين للسلام على الأرض يمكن ان يسمحوا بالظهور مع رئيس كيان أخذ على عاتقه تنفيذ مذابح بحق عباد الله الأبرياء.ولما تعددت مصادر الصورة، أيقن الموقعون أدناه من المسيحيين الأردنيين أن الصورة التي لوثت الرؤساء الدينيين بمواقعهم الجليلة هي صورة لحدث وقع وحصل.
وعليه فإن ذلك الحدث وما أقدم عليه رؤساء الكنائس في فلسطين هو فعل مستنكر ومدان في ظل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني ونضرع الى الله أن يغفر لهم هفواتهم ويعزي شعورنا بالألم كون الدين المسيحي يأمرنا بأن نعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فبذلك يكون رجال الدين المسيحي معنيين بقيادتنا روحيا ولا يقودون رعاياهم في أمور الدنيا، ونقدر ما صدر عنهم من دفاع عن أبناء شعبنا في فلسطين وعن أبناء غزة العزة الصامدة على ما ذكر بيان لاحق منهم.
ولا تفوتنا الإشادة بموقف دولتنا الأردنية ومليكها المفدى حيال مجريات العدوان الوحشي على غزة والاعتداءات الصهيونية على أبناء القدس والضفة الغربية.
عمان 23 / 12/ 2023(البيان سيبقى مفتوحا للتواقيع على السوشال ميديا)
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