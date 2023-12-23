سلسلة غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم السبت، منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء.

وقالت مصادر محلية، إن 12 مواطنا استشهدوا جميعهم نساء وأطفال، إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة البرش في جباليا البلد، وسوته في الأرض، إضافة إصابة العشرات ومثلهم تحت الركام.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت منزلا في حي النزلة بجباليا، ما أدى لاستشهاد طفل.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، بانتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

وقال إن معظم الجثث التي تم انتشالها في بيت لاهيا تعرضت لإعدام ميداني ونهشتها الكلاب.

وفي مدينة غزة وشمالها، خاصة حيي الشيخ رضوان، والشجاعية حيث شهدا غارات عنيفة استهدفت منازل المواطنين، وأدت آخرها إلى استشهاد الصحفي محمد نصر أبو هويدي في حي الشجاعية.

واستشهد 6 مواطنين، وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة الغمري شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد طفلتين وإصابة عدد من الأشخاص.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.