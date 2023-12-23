مستعمرون يجرفون أرضا ويقتلعون أشجار زيتون في ديراستيا

مستعمرون يجرفون أرضا ويقتلعون أشجار زيتون في ديراستيا
التاريخ
12/23/2023 3:11:33 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/جرف مستعمرون، اليوم السبت، مساحات واسعة، واقتلعوا أشجار زيتون من أراضي بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.
وأفادت محافظة سلفيت، بأن مستعمري "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين، جرفوا مساحات واسعة واقتلعوا أشجار زيتون معمرة وسرقوها من منطقة المعاريض جنوب ديراستيا، تعود ملكيتها للمواطن عبد الجابر يوسف عقل.
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