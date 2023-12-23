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مستعمرون يجرفون أرضا ويقتلعون أشجار زيتون في ديراستيا

12/23/2023 3:11:33 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/جرف مستعمرون، اليوم السبت، مساحات واسعة، واقتلعوا أشجار زيتون من أراضي بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.

وأفادت محافظة سلفيت، بأن مستعمري "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين، جرفوا مساحات واسعة واقتلعوا أشجار زيتون معمرة وسرقوها من منطقة المعاريض جنوب ديراستيا، تعود ملكيتها للمواطن عبد الجابر يوسف عقل.

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