مستعمرون يجرفون أرضا ويقتلعون أشجار زيتون في ديراستيا

وأفادت محافظة سلفيت، بأن مستعمري "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين، جرفوا مساحات واسعة واقتلعوا أشجار زيتون معمرة وسرقوها من منطقة المعاريض جنوب ديراستيا، تعود ملكيتها للمواطن عبد الجابر يوسف عقل.

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