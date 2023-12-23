غوتيريش: لم نشهد مقتل 136 من موظفينا طوال تاريخ الأمم المتحدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN/أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن 136 من موظفي الأمم المتحدة في غزة استشهدوا خلال الأيام الـ75 الماضية، مشددا على أن ذلك "لم تشهده المنظمة في تاريخها".
وكتب غوتيريش في صفحته على منصة "إكس"، اليوم السبت، "قتل 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوما، وهو أمر لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن معظم الموظفين الأممين في غزة "أجبروا على ترك منازلهم"، مضيفا "إنني أشيد بهم وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين في غزة".
وقال غوتيريش: إن "4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودون بقطاع غزة
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