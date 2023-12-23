غوتيريش: لم نشهد مقتل 136 من موظفينا طوال تاريخ الأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN/أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن 136 من موظفي الأمم المتحدة في غزة استشهدوا خلال الأيام الـ75 الماضية، مشددا على أن ذلك "لم تشهده المنظمة في تاريخها".

وكتب غوتيريش في صفحته على منصة "إكس"، اليوم السبت، "قتل 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوما، وهو أمر لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن معظم الموظفين الأممين في غزة "أجبروا على ترك منازلهم"، مضيفا "إنني أشيد بهم وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين في غزة".

وقال غوتيريش: إن "4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودون بقطاع غزة