نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم سباق الثاني عشر لهذا الموسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم، السبت، السباق الثاني عشر لهذا الموسم والذي أقيم على كأس إسطبل الصخير وكأس المرحوم سيد شرف العلوي، وبحضور عددًا من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.
وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قدم يوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس إسطبل الصخير الى المضمر الفائز يوسف طاهر، فيما قدم السيد سلمان العلوي كأس المرحوم سيد شرف العلوي الى المالك الفائز حسن الجبوري.
وأشتمل السباق على ثمانية أشواط على النحو التالي:
-الشوط الأول أقيم على كأس الصخير لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في "الواهو" لمسافة 1200 متر، وحقق الجواد "ملولشان 1865" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس عبدالرحيم جاسم
المركز الأول، تلاه الجواد "مصنان 1811" لإسطبل الخالدية والمضمر فوزي ناس والفارسة روزي جاسب في المركز الثاني، ثم الجواد "مصنان M908" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس أنس السيابي ثالثاً، ثم الجواد "عبيان 1847" لإسطبل الخالدية والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج رابعاً.
-الشوط الثاني أقيم للجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات "إنتاج محلي" مسافة 1000 متر مستقيم، وحقق الجواد "واقعه" لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس أنس السيابي المركز الأول، تلاه الجواد "ستايليش" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارسة ميا تشايلدز في المركز الثاني، ثم الجواد "مؤشر" لإسطبل إم جي والمضمر طالب علي والفارس حسين مكي ثالثاً، ثم الجواد "رصين" ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس مارتشالس يارس رابعاً.
-الشوط الثالث أقيم على كأس المرحوم سيد شرف العلوي لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" والمخصص للفرسان المتمرنين لمسافة 1200 متر مستقيم، وحقق الجواد "وهاج" ملك زهراء حسن الجبوري والمضمر يوسف البوعينين والفارس محمد جميل المركز الأول، تلاه الجواد "أستارا" ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس احمد مكي في المركز الثاني، ثم الجواد "ذا بوي ويندر" لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس حسين محمد ثالثاً، ثم الجواد "المزيونة" ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس عبدالله الحواج رابعاً.
-الشوط الرابع أقيم لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات "مستورد" لمسافة 1200 متر مستقيم، وحقق الجواد "إند سبنسبل " لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس مارتن سيدل المركز الأول، تلاه الجواد "بجورن آيرون سايد" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "آرت هستوريان" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس هيكتور كرواتش ثالثاً، ثم الجواد "ليد لينكس" ملك سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس عبدالله فيصل رابعاً.
-الشوط الخامس أقيم لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات "مستورد" مسافة 1400 متر، وحقق الجواد "بليك" ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج المركز الأول، تلاه الجواد "فيغاس جاك" لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس هيكتور كراوتش في المركز الثاني، ثم الجواد "طلحه" لإسطبل المحمدية والمضمر أسامة هاشم والفارس أنس السيابي ثالثاً ، ثم الجواد "انسبيرتد" لإسطبل أتش بي آر والمضمر حارب المالكي والفارس حسين مكي رابعاً.
-الشوط السادس أقيم لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" مسافة 1600 متر ، وحقق الجواد "ميوزيك دي لانوي" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس ماثيو بيليتان المركز الأول، تلاه الجواد "جباره" لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس مارتن سيدل في المركز الثاني، ثم الجواد "بورتوفينو" ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي ثالثاً، ثم الجواد "زومان" لإسطبل إل أند زد ريسنغ والمضمر سمير داود والفارس عبدالله فيصل رابعاً.
-الشوط السابع أقيم لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" مسافة 2200 متر، وحقق الجواد "مغيره" لإسطبل النايفات والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول، تلاه الجواد "كامبولينا" ملك ابراهيم راشد سيندكيت والمضمر جعفر رضي والفارس أندرو أيليوت في المركز الثاني، ثم الجواد "كوين ياسمين" ملك رضا منفردي والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج ثالثاً، ثم الجواد "جدله" ملك ريان وكيان ريسنغ والمضمر عادل عبدالله والفارس مارتشالس يارس رابعاً.
الشوط الثامن والأخير أقيم لجياد سباق التوازن "مستورد" مسافة 2400 متر، وحقق الجواد "الوسمي" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس هيكتور كراوتش المركز الأول، تلاه الجواد "وايلد هيرو" لإسطبل أتش بي أر ريسنغ والمضمر حارب المالكي والفارس حسين مكي في المركز الثاني، ثم الجواد "نايت أوف هونور" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس أنس السيابي ثالثاً، ثم الجواد "فورث تايم لاكي" لإسطبل الملاح والمضمر عبدالجليل الملاح والفارس جيرالد مووس رابعاً.
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