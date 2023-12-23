نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم سباق الثاني عشر لهذا الموسم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم، السبت، السباق الثاني عشر لهذا الموسم والذي أقيم على كأس إسطبل الصخير وكأس المرحوم سيد شرف العلوي، وبحضور عددًا من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.

وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قدم يوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل كأس إسطبل الصخير الى المضمر الفائز يوسف طاهر، فيما قدم السيد سلمان العلوي كأس المرحوم سيد شرف العلوي الى المالك الفائز حسن الجبوري.

وأشتمل السباق على ثمانية أشواط على النحو التالي:

-الشوط الأول أقيم على كأس الصخير لخيل البحرين العربية الأصيلة المسجلة في "الواهو" لمسافة 1200 متر، وحقق الجواد "ملولشان 1865" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر يوسف طاهر والفارس عبدالرحيم جاسم

المركز الأول، تلاه الجواد "مصنان 1811" لإسطبل الخالدية والمضمر فوزي ناس والفارسة روزي جاسب في المركز الثاني، ثم الجواد "مصنان M908" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس أنس السيابي ثالثاً، ثم الجواد "عبيان 1847" لإسطبل الخالدية والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج رابعاً.

-الشوط الثاني أقيم للجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات "إنتاج محلي" مسافة 1000 متر مستقيم، وحقق الجواد "واقعه" لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس أنس السيابي المركز الأول، تلاه الجواد "ستايليش" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارسة ميا تشايلدز في المركز الثاني، ثم الجواد "مؤشر" لإسطبل إم جي والمضمر طالب علي والفارس حسين مكي ثالثاً، ثم الجواد "رصين" ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس مارتشالس يارس رابعاً.

-الشوط الثالث أقيم على كأس المرحوم سيد شرف العلوي لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" والمخصص للفرسان المتمرنين لمسافة 1200 متر مستقيم، وحقق الجواد "وهاج" ملك زهراء حسن الجبوري والمضمر يوسف البوعينين والفارس محمد جميل المركز الأول، تلاه الجواد "أستارا" ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس احمد مكي في المركز الثاني، ثم الجواد "ذا بوي ويندر" لإسطبل إم أند إي ريسنغ والمضمر الن سميث والفارس حسين محمد ثالثاً، ثم الجواد "المزيونة" ملك سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس عبدالله الحواج رابعاً.

-الشوط الرابع أقيم لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات "مستورد" لمسافة 1200 متر مستقيم، وحقق الجواد "إند سبنسبل " لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس مارتن سيدل المركز الأول، تلاه الجواد "بجورن آيرون سايد" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس أنس السيابي في المركز الثاني، ثم الجواد "آرت هستوريان" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس هيكتور كرواتش ثالثاً، ثم الجواد "ليد لينكس" ملك سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة والمضمر حيدر ابراهيم والفارس عبدالله فيصل رابعاً.

-الشوط الخامس أقيم لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات "مستورد" مسافة 1400 متر، وحقق الجواد "بليك" ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج المركز الأول، تلاه الجواد "فيغاس جاك" لإسطبل المحمدية والمضمر فوزي ناس والفارس هيكتور كراوتش في المركز الثاني، ثم الجواد "طلحه" لإسطبل المحمدية والمضمر أسامة هاشم والفارس أنس السيابي ثالثاً ، ثم الجواد "انسبيرتد" لإسطبل أتش بي آر والمضمر حارب المالكي والفارس حسين مكي رابعاً.

-الشوط السادس أقيم لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" مسافة 1600 متر ، وحقق الجواد "ميوزيك دي لانوي" لإسطبل فيكتوريوس والمضمر الن سميث والفارس ماثيو بيليتان المركز الأول، تلاه الجواد "جباره" لإسطبل العفو والمضمر محمد حسن والفارس مارتن سيدل في المركز الثاني، ثم الجواد "بورتوفينو" ملك عبدالله فوزي ناس والمضمر فوزي ناس والفارس حسين مكي ثالثاً، ثم الجواد "زومان" لإسطبل إل أند زد ريسنغ والمضمر سمير داود والفارس عبدالله فيصل رابعاً.

-الشوط السابع أقيم لجياد سباق التوازن "إنتاج محلي" مسافة 2200 متر، وحقق الجواد "مغيره" لإسطبل النايفات والمضمر عبدالله كويتي والفارس عبدالرحيم جاسم المركز الأول، تلاه الجواد "كامبولينا" ملك ابراهيم راشد سيندكيت والمضمر جعفر رضي والفارس أندرو أيليوت في المركز الثاني، ثم الجواد "كوين ياسمين" ملك رضا منفردي والمضمر فوزي ناس والفارس ستيفن لادجج ثالثاً، ثم الجواد "جدله" ملك ريان وكيان ريسنغ والمضمر عادل عبدالله والفارس مارتشالس يارس رابعاً.

الشوط الثامن والأخير أقيم لجياد سباق التوازن "مستورد" مسافة 2400 متر، وحقق الجواد "الوسمي" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس هيكتور كراوتش المركز الأول، تلاه الجواد "وايلد هيرو" لإسطبل أتش بي أر ريسنغ والمضمر حارب المالكي والفارس حسين مكي في المركز الثاني، ثم الجواد "نايت أوف هونور" لإسطبل المحمدية والمضمر علي عبدالمجيد والفارس أنس السيابي ثالثاً، ثم الجواد "فورث تايم لاكي" لإسطبل الملاح والمضمر عبدالجليل الملاح والفارس جيرالد مووس رابعاً.