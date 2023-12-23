فريق (KHK) يحقق المركز الثالث في سباق آل مكتوم للتجديف الشعبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حقق فريق KHK المركز الثالث في سباق كأس آل مكتوم الدولي لقوارب التجديف الشعبي فئة (30 قدم) الذي أقيم اليوم، السبت، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وجاء فريق KHK ثالثا خلف بطل السباق فريق "بلعرب" التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وفريق "شرطة دبي" الذي حل في المركز الثاني للسباق.

وكان القارب البحريني KHK قد تصدر ترتيب القوارب المشاركة في شوط الفئة المفتوحة برصيد (3 نقاط) بعد فوزه بسباق دبي في الجولة الأولى وإحرازه للمركز الثاني في الجولة الثانية من السباق ذاته.

وسبق لفريق KHK ملك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط التتويج بسباق آل مكتوم الدولي للتجديف الشعبي في مناسبتين عامي 2020 و2021.