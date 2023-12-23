فريق (KHK) يحقق المركز الثالث في سباق آل مكتوم للتجديف الشعبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حقق فريق KHK المركز الثالث في سباق كأس آل مكتوم الدولي لقوارب التجديف الشعبي فئة (30 قدم) الذي أقيم اليوم، السبت، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
وجاء فريق KHK ثالثا خلف بطل السباق فريق "بلعرب" التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وفريق "شرطة دبي" الذي حل في المركز الثاني للسباق.
وكان القارب البحريني KHK قد تصدر ترتيب القوارب المشاركة في شوط الفئة المفتوحة برصيد (3 نقاط) بعد فوزه بسباق دبي في الجولة الأولى وإحرازه للمركز الثاني في الجولة الثانية من السباق ذاته.
وسبق لفريق KHK ملك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط التتويج بسباق آل مكتوم الدولي للتجديف الشعبي في مناسبتين عامي 2020 و2021.
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