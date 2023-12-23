الكويت.. تأخير بعض الرحلات من المطار لوجود بعض الطيور القريبة من المدرج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:39
صرح الناطق الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، عبدالله الراجحي، مدير إدارة النقل الجوي، بوجود تأخير منذ قليل لبعض الرحلات من مطار الكويت الدولي وذلك لتواجد بعض الطيور قريبة من مدرج المطار مما تسبب بتأخير بعض الرحلات.
وأضاف أن هذا الإجراء هو لسلامة الركاب والطائرات من هذه الطيور عند الإقلاع أو الهبوط وان هذا ما تنص عليه إجراءات السلامة الجوية العالمية حفاظاً على المسافرين والطائرات من وقوع حوادث تصيب الطائرة ومحركاتها.
كما ذكر الراجحي أنه جرى التعامل مع هذه الطيور وفق الإجراءات وتم فتح المدرج بعد التأكد من سلامة كافة الاجراءات الاحترازية.
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