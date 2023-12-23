الكويت.. تأخير بعض الرحلات من المطار لوجود بعض الطيور القريبة من المدرج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:39

صرح الناطق الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، عبدالله الراجحي، مدير إدارة النقل الجوي، بوجود تأخير منذ قليل لبعض الرحلات من مطار الكويت الدولي وذلك لتواجد بعض الطيور قريبة من مدرج المطار مما تسبب بتأخير بعض الرحلات.

وأضاف أن هذا الإجراء هو لسلامة الركاب والطائرات من هذه الطيور عند الإقلاع أو الهبوط وان هذا ما تنص عليه إجراءات السلامة الجوية العالمية حفاظاً على المسافرين والطائرات من وقوع حوادث تصيب الطائرة ومحركاتها.

كما ذكر الراجحي أنه جرى التعامل مع هذه الطيور وفق الإجراءات وتم فتح المدرج بعد التأكد من سلامة كافة الاجراءات الاحترازية.