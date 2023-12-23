السماح بالسكوتر والدراجات الهوائية داخل مكة والمشاعر المقدسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:41

فعّلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في المركز العام للنقل، مبادراتٍ تتضمّن تعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة، ومن ضمنها "السكوتر، والدراجات الهوائية"، وتوعية المجتمع بشأن كيفية استخدامها بشكل آمن داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وعقد المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سلسلة اجتماعات تحفيزيّة، موضحة أهم الخطوط العريضة للبدء في المبادرة، وذلك مع شركاء النجاح من الجهات ذات العلاقة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وهم: أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للنقل، وجامعة أم القرى، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، على أن يكون انطلاق المبادرة في ممرّات المشاة والأحياء، ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى.

وقامت جامعة أم القرى بمواكبة المبادرة من خلال توفير 30 سكوتر في أربع محطات على امتداد الحرم الجامعي، كما وفّرت 70 سكوتر كهربائيًّا لأكثر من 1100 مشترك في المبادرة عن طريق ذراعها الاستثمارية شركة وادي مكة للتقنية، لتُسهم في تحسين البيئة الجامعية والمجتمعية، وتقديم تجربة مثالية لمنسوبي وطلبة الجامعة وزوارها، ولتحقّق الفائدة المجتمعيّة حسب المخطّط له في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.