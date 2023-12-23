الطيران المدني الكويتي يعلن عودة حركة الطيران في مطار الكويت الدولي لطبيعتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:45
قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إن حركة الطيران في مطار الكويت الدولي قد عادت إلى طبيعتها بعد تعرض بعض الرحلات القادمة والمغادرة في وقت سابق، اليوم السبت، إلى تأخير عن موعدها نتيجة إغلاق مدرج المطار "لفترة محدودة" للتعامل مع تجمع للطيور على مقربة من المدرج.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم الطيران المدني، عبدالله الراجحي، أن بعض الرحلات المغادرة من مطار الكويت والقادمة إليه قد تعرضت في وقت سابق اليوم إلى تأخير عن موعدها بسبب تجمع لبعض الطيور على مقربة من مدرج المطار، والذي تم إغلاقه لفترة محدودة لاتخاذ كافة إجراءات السلامة ذات الصلة.
وأضاف الراجحي بأن الأجهزة المعنية في الإدارة قد اتخذت كافة إجراءات السلامة الجوية العالمية المعتمدة للتعامل مع تجمع الطيور حفاظا على المسافرين والطائرات والحيلولة دون وقوع أي حوادث قد تتعرض لها الطائرة أو محركاتها عند الإقلاع أو الهبوط.
وأكد إعادة "فتح المدرج بعد التأكد من سلامة كافة الإجراءات الاحترازية".
MENAFN23122023000055011008ID1107651777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.