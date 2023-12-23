الطيران المدني الكويتي يعلن عودة حركة الطيران في مطار الكويت الدولي لطبيعتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:45

قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إن حركة الطيران في مطار الكويت الدولي قد عادت إلى طبيعتها بعد تعرض بعض الرحلات القادمة والمغادرة في وقت سابق، اليوم السبت، إلى تأخير عن موعدها نتيجة إغلاق مدرج المطار "لفترة محدودة" للتعامل مع تجمع للطيور على مقربة من المدرج.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم الطيران المدني، عبدالله الراجحي، أن بعض الرحلات المغادرة من مطار الكويت والقادمة إليه قد تعرضت في وقت سابق اليوم إلى تأخير عن موعدها بسبب تجمع لبعض الطيور على مقربة من مدرج المطار، والذي تم إغلاقه لفترة محدودة لاتخاذ كافة إجراءات السلامة ذات الصلة.

وأضاف الراجحي بأن الأجهزة المعنية في الإدارة قد اتخذت كافة إجراءات السلامة الجوية العالمية المعتمدة للتعامل مع تجمع الطيور حفاظا على المسافرين والطائرات والحيلولة دون وقوع أي حوادث قد تتعرض لها الطائرة أو محركاتها عند الإقلاع أو الهبوط.

وأكد إعادة "فتح المدرج بعد التأكد من سلامة كافة الإجراءات الاحترازية".