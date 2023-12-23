السعودية.. زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي تكون لمرة واحدة فقط في السنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة خلال السنة.
وكانت الوزارة قد كشفت عبر منصة "إكس"، وذلك من خلال ردها على الاستفسارات الواردة إليها، موضحة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوماً من آخر تصريح له.
وأوضحت أن زيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد نشرت توضيحا في وقت سابق على منصة "إكس" لكيفية استخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة.
وكتبت الوزارة حينها على حسابها قائلة :"خطوات ميسّرة، لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة والتي جاءت كالآتي:
1-تحميل تطبيق نسك.
2- إنشاء حساب- تسجيل دخول.
3- اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.
4- تحديد الأفراد.
5- تحديد التاريخ والوقت.
6- قراءة التعليمات والموافقة عليها.
7- اضغط على "استمرار".
8- صدور التصريح.
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