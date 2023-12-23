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السعودية.. زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي تكون لمرة واحدة فقط في السنة

12/23/2023 3:05:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة خلال السنة.
وكانت الوزارة قد كشفت عبر منصة "إكس"، وذلك من خلال ردها على الاستفسارات الواردة إليها، موضحة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوماً من آخر تصريح له.
وأوضحت أن زيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد نشرت توضيحا في وقت سابق على منصة "إكس" لكيفية استخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة.
وكتبت الوزارة حينها على حسابها قائلة :"خطوات ميسّرة، لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة والتي جاءت كالآتي:
1-تحميل تطبيق نسك.
2- إنشاء حساب- تسجيل دخول.
3- اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.
4- تحديد الأفراد.
5- تحديد التاريخ والوقت.
6- قراءة التعليمات والموافقة عليها.
7- اضغط على "استمرار".
8- صدور التصريح.

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