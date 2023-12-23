البحرين ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمبادرة إماراتية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 بشأن اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة كبيرٍ لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار لتيسير وتعجيل وصول شحنات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، ومطالبة أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ورفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال".
وثمنت وزارة الخارجية الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، العضو العربي بمجلس الأمن، ومبادرتها بتقديم مشروع هذا القرار، وصولاً إلى اعتماده، باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للسكان، مؤكدة على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 بشأن اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة كبيرٍ لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار لتيسير وتعجيل وصول شحنات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، ومطالبة أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ورفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال".
وثمنت وزارة الخارجية الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، العضو العربي بمجلس الأمن، ومبادرتها بتقديم مشروع هذا القرار، وصولاً إلى اعتماده، باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للسكان، مؤكدة على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.
MENAFN23122023000055011008ID1107651775
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