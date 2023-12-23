البحرين ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمبادرة إماراتية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 بشأن اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة كبيرٍ لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار لتيسير وتعجيل وصول شحنات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، ومطالبة أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ورفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال".

وثمنت وزارة الخارجية الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، العضو العربي بمجلس الأمن، ومبادرتها بتقديم مشروع هذا القرار، وصولاً إلى اعتماده، باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للسكان، مؤكدة على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 بشأن اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة كبيرٍ لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار لتيسير وتعجيل وصول شحنات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، ومطالبة أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ورفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال".



وثمنت وزارة الخارجية الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، العضو العربي بمجلس الأمن، ومبادرتها بتقديم مشروع هذا القرار، وصولاً إلى اعتماده، باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للسكان، مؤكدة على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.