سمو محافظ المحافظة الجنوبية يشهد احتفال جمعية الصداقة للمكفوفين بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، احتفال جمعية الصداقة للمكفوفين وذلك تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.

وبهذه المناسبة، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، بأن إقامة هذه الفعالية تأتي بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، بمناسبة الأعياد الوطنية مع ذوي الهمم، مشيراً سموه إلى حرص المحافظة على مد جسور التواصل مع الجمعية لمشاركتهم احتفالهم بالأعياد الوطنية المجيدة التي ترجمت معاني قيم الانتماء والمواطنة.

وقد تفضل سمو المحافظ بأخذ جولة في روضة جمعية الصداقة للمكفوفين وما تحتويه من مواد تعليمية ووسائط متعددة ومتنوعة لخدمة ذوي الهمم والمكفوفين من الأطفال، مطلعاً سموه على كافة المرافق والفصول التعليمية التي تقدم خدمات التعليم والرعاية التي تضمنت على الأدوات الحسية التي تنمي مهاراتهم في التعلم والمشاركة المجتمعية.

ثم بدأ برنامج الحفل بإلقاء كلمات ترحيبية وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، كما ألقى السيد حسين الحليبي رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين كلمة بهذه المناسبة عبر من خلالها عن تقديره لإقامة هذه الفعالية بالتعاون والتنسيق مع المحافظة، مثمناً حرص سمو محافظ المحافظة الجنوبية في تفعيل الشراكة وتبني المبادرات والمناسبات الوطنية لذوي الهمم من المكفوفين.

كما تضمن برنامج الحفل إلقاء مجموعة من القصائد الوطنية بهذه المناسبة العزيزة، إلى جانب عرض فني وطني للأطفال المشاركين بمناسبة الأعياد الوطنية.

الجدير بالذكر، أن المحافظة الجنوبية أعدت برنامجاً متكاملاً يشمل إقامة سلسلة من الفعاليات المتنوعة في مختلف المناطق بالمحافظة، حرصاً منها لتعزيز دور الشراكة المجتمعية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.