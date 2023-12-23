سمو محافظ المحافظة الجنوبية يشهد احتفال جمعية الصداقة للمكفوفين بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، احتفال جمعية الصداقة للمكفوفين وذلك تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.
وبهذه المناسبة، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، بأن إقامة هذه الفعالية تأتي بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، بمناسبة الأعياد الوطنية مع ذوي الهمم، مشيراً سموه إلى حرص المحافظة على مد جسور التواصل مع الجمعية لمشاركتهم احتفالهم بالأعياد الوطنية المجيدة التي ترجمت معاني قيم الانتماء والمواطنة.
وقد تفضل سمو المحافظ بأخذ جولة في روضة جمعية الصداقة للمكفوفين وما تحتويه من مواد تعليمية ووسائط متعددة ومتنوعة لخدمة ذوي الهمم والمكفوفين من الأطفال، مطلعاً سموه على كافة المرافق والفصول التعليمية التي تقدم خدمات التعليم والرعاية التي تضمنت على الأدوات الحسية التي تنمي مهاراتهم في التعلم والمشاركة المجتمعية.
ثم بدأ برنامج الحفل بإلقاء كلمات ترحيبية وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، كما ألقى السيد حسين الحليبي رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين كلمة بهذه المناسبة عبر من خلالها عن تقديره لإقامة هذه الفعالية بالتعاون والتنسيق مع المحافظة، مثمناً حرص سمو محافظ المحافظة الجنوبية في تفعيل الشراكة وتبني المبادرات والمناسبات الوطنية لذوي الهمم من المكفوفين.
كما تضمن برنامج الحفل إلقاء مجموعة من القصائد الوطنية بهذه المناسبة العزيزة، إلى جانب عرض فني وطني للأطفال المشاركين بمناسبة الأعياد الوطنية.
الجدير بالذكر، أن المحافظة الجنوبية أعدت برنامجاً متكاملاً يشمل إقامة سلسلة من الفعاليات المتنوعة في مختلف المناطق بالمحافظة، حرصاً منها لتعزيز دور الشراكة المجتمعية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
MENAFN23122023000055011008ID1107651774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.