مركز أبوظبي للغة العربية يصدر «العيش بطريقة مختلفة»

صدر حديثاً عن مركز أبو ظبي للغة العربية، وضمن مشروع «كلمة» للترجمة كتاب: «العيش بطريقة مختلفة: موجز في تاريخ الاستدامة»، للكاتبة آنيته كيهنل، ونقله إلى العربية حسام شحادة، وراجع الترجمة مصطفى السليمان.

يسلط الكتاب الضوء على فكرة وجودنا الإنساني المهدد بالخطر، وهي حقيقة لا جديد فيها، لطالما حذرنا العلماء على مدى سنوات طويلة من اقتراب الكارثة، إذا لم نغير من سلوكنا، لكن الشراهة، والجشع، والإسراف، ولهاثنا المستمر خلف المزيد من النمو الاقتصادي وتكديس الثروة، جعلنا نستنفد مواردنا الطبيعية بشكل لم يسبق له مثيل، وندمر كوكبنا بأيدينا، ونجعله غير قابل للعيش للأجيال القادمة.

إنجازات مبهرة



لا شك في أن البشرية حققت خلال المائتي سنة الماضية إنجازات مبهرة، ولكن مفاهيمنا حول النمو الاقتصادي والتقدم والازدهار وصلت الآن إلى طريق مسدود. الجسيمات البلاستيكية المتناهية الصغر تملأ البحر، الغليفوسات يملأ طعامنا، ثاني أكسيد الكربون يملأ الغلاف الجوي، وتترتب على كل هذا وبشكل لا رجوع فيه عواقب وخيمة على كوكبنا بأكمله، لكن:

إلى أي مدى؟ هل يمكننا تخيل العيش في عالم يتجاوز الاستهلاك وتراكم رأس المال والمصلحة الذاتية وتحقيق أكبر قدر من الأرباح؟



نجاح



ومن خلال الكتاب توضح المؤلفة آنيته كيهنل المؤرخة المتخصصة في تاريخ العصور الوسطى في كتابها أن المشاركة والمبادلة واتباع سلوك يراعي الاستدامة كانت مفتاح نجاح الإنسان العاقل، وتسرد لنا كيف يمكن لأمثلة من الماضي أن تغير مستقبلنا، حيث كان الناس أكثر دراية بقدرات كوكبنا مما نحن عليه اليوم.

كما تجيب عن تساؤلات مثل لماذا نرمي بالأشياء بعد عطب بسيط دون التفكير في إصلاحها؟ ولماذا نكدس الأموال، إذا كانت تدر لنا الربح من خلال مشاركتها مع الآخرين؟ وهل عاش الناس فعلاً قبل الرأسمالية في حالة مزرية من البؤس والحاجة؟



تحديات



وتقول الكاتبة إن تفكيرنا الاقتصادي- حول الاستهلاك ورأس المال والربح - بقي عالقاً في القرن التاسع عشر، مؤمنين بعدم وجود بدائل للرأسمالية، والنموذج الاقتصادي الوحيد الذي نجح حتى الآن. إننا نريد معالجة تحديات القرن الحادي والعشرين بمفاهيم طورت في نهايات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، المفاهيم التي سمحت بالارتقاء إلى ما يسمى الحداثة. إن إنجازات الحداثة مبهرة بلا شك، ولا يجوز الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال، ولكن مفاهيمها قد عفا عليها الزمن، ونحن بحاجة إلى إعادة تقييم واقعية.



العصور الوسطى



وتقودنا المؤرخة في كتابها المثير والممتع «العيش بطريقة مختلفة» في رحلة إلى عوالم العصور الوسطى- المفترض أنها كانت مظلمة- وتبين لنا ماذا يمكننا أن نتعلم من الماضي لصالح مستقبل بعيد عن المصالح الذاتية والسعي وراء الربح وتدمير الطبيعة، إذ تؤكد أننا كنا نتصرف بطريقة مختلفة في الماضي، فقد حدد التفكير الموفر للموارد الطبيعية والمستدام، وغير الهادف للربح السلوك البشري لعدة قرون.

وتبرهن على ذلك من خلال طرح أمثلة متفرقة تعتبرها نماذج مثالية تلهمنا لتغيير سلوكنا، من قبيل الاستخدام المشترك المنظم لأراضي المراعي في جبال الألب وجبال البرانس، وتقدم لنا في مثال آخر ما فعله مهندسو عصر النهضة من إعادة تدوير مواد البناء، كما تسرد قصة اكتشاف الورق وكيف غزا الأسواق العالمية منتج صيني معاد تدويره ومصنوع من أسمال بالية.

بدون تلك الخرق البالية لما تمكن موتزرات من كتابة أعماله الموسيقية الخالدة، ولا تمكنا من قراءة نقد العقل المحض للفيلسوف كانط.



في كتاب «العيش بطريقة مختلفة» يصبح التاريخ حياً ويدعونا إلى اكتشاف ماضينا من جديد، وأن نفكر بشكل مختلف في المستقبل. إنه كتاب جريء ومثير للجدل وغني بالأمثلة الجذابة، والأفكار البديلة المدهشة والأصيلة. قراءة الكتاب أشبه برحلة إلى ماضينا تجعلك ترغب في التغيير.