خالد الزرعوني: تحقيق وصافة آسيا للكريكت ثمرة جهود سنوات عدة

أكد خالد الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للكريكيت أن فوز منتخب الإمارات تحت 19 سنة بوصافة بطولة كأس آسيا التي أقيمت في دبي، هو ثمرة متابعة ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي أكد على إمكانيات الإمارات في مجال اللعبة للوصول بها إلى مكانة مرموقة ومنافسة أقوى منتخبات الكريكيت، كما جاءت الوصافة نتاج جهود الاتحاد لتطوير اللعبة على مدار سنوات عدة، وقال: نجاح الإمارات في استضافة أهم وأشهر بطولات الكريكيت القارية والعالمية خلال السنوات الماضية، وحرص الاتحاد على المشاركة في أهم وأقوى التظاهرات العالمية أسهم في تحقيق وصافة بطولة آسيا للشباب، ما يزيد من تصنيف المنتخب في المستقبل، ويحفزه على اعتلاء منصات التتويج.

مشوار

وكان منتخب الشباب تحت 19 سنة نجح خلال مشواره بقيادة أعيان أفضل خان في حسم موقعة سريلانكا في المجموعة الثانية، ببطولة آسيا ليتأهل إلى نصف النهائي ويتغلب على منتخب باكستان بفارق 11 نقطة، ثم واجه بنغلاديش في النهائي وحصل على مركز الوصيف.

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