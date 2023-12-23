خالد الزرعوني: تحقيق وصافة آسيا للكريكت ثمرة جهود سنوات عدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد خالد الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للكريكيت أن فوز منتخب الإمارات تحت 19 سنة بوصافة بطولة كأس آسيا التي أقيمت في دبي، هو ثمرة متابعة ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي أكد على إمكانيات الإمارات في مجال اللعبة للوصول بها إلى مكانة مرموقة ومنافسة أقوى منتخبات الكريكيت، كما جاءت الوصافة نتاج جهود الاتحاد لتطوير اللعبة على مدار سنوات عدة، وقال: نجاح الإمارات في استضافة أهم وأشهر بطولات الكريكيت القارية والعالمية خلال السنوات الماضية، وحرص الاتحاد على المشاركة في أهم وأقوى التظاهرات العالمية أسهم في تحقيق وصافة بطولة آسيا للشباب، ما يزيد من تصنيف المنتخب في المستقبل، ويحفزه على اعتلاء منصات التتويج.
مشوار
وكان منتخب الشباب تحت 19 سنة نجح خلال مشواره بقيادة أعيان أفضل خان في حسم موقعة سريلانكا في المجموعة الثانية، ببطولة آسيا ليتأهل إلى نصف النهائي ويتغلب على منتخب باكستان بفارق 11 نقطة، ثم واجه بنغلاديش في النهائي وحصل على مركز الوصيف.
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