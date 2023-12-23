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الدراجات تختتم مشاركتها في البطولة العربية بـ12 ميدالية ملونة ودرع التفوق

12/23/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت منتخبات الإمارات مشاركتها في البطولة العربية لدراجات الطريق بالسعودية و التي أسدل عليها الستار اليوم السبت بتحقيق 12 ميدالية ملونة، إضافة إلى التتويج بدرع التفوق العربي العام عن 2022.

وكان المنتخب الوطني للدراجات قد حقق 32 ميدالية ملونة في البطولة العربية للمضمار، والتي أقيمت بمصر الشهر الماضي، ليصل العدد إلى 44 ميدالية بمجموع البطولتين.

وشارك منتخبا الشباب، والناشئين في سباق "الفردي العام" الذي أقيم في اليوم الختامي للبطولة " السبت" ونجحا في تقديم مستو متميز في أول مشاركة لهم على المستوى العربي.

وكان المنتخب الوطني قد أحرز ميدالية ذهبية واحدة عن طريق للاعب محمد المطيوعي في سباق "فردي ضد الساعة" إضافة إلى 6 ميداليات فضية و5 برونزيات.

وشهدت البطولة سيطرة جزائرية على معظم السباقات ليتفوق خلال المنافسات التي شهدت مشاركة ما يقارب من 300 دراج من 12 دولة عربية.

وأعرب منصور بوعصيبه رئيس اتحاد الإمارات للدراجات عن سعادته بالمشاركة في البطولة بهذا العدد من اللاعبين واللاعبات، حيث يهدف الاتحاد من خلالها إلى تجهيز دراجين للتواجد في منتخب الرجال والسيدات، لتكملة مسيرة اللاعبين المتواجدين حاليا وبناء منتخبات قوية في مختلف الفئات العمرية.

وأشاد بوعصيبه، بالدراج الصاعد عبدالله جاسم الذي كان متواجد بقوة في سباق الفردي العام منافسا للمنتخب الجزائري والمغربي في أقوى سباقات البطولة، ونجح في مواصلة السباق حتى خط النهاية محرزا ميدالية فضية تاريخية له وهو لم يتخطى 21 عاما.

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