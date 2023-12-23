توتنهام يفوز على إيفرتون ونيوكاسل يسقط أمام لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

فاز توتنهام على ضيفه إيفرتون 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع توتنهام، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم توتنهام في الدقيقة التاسعة عن طريق ريتشارلسون، قبل أن يضيف زميله هيونج سون مين الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 82 سجل أندريه جوميز هدف إيفرتون الوحيد.

وفي مباراة أخرى حقق لوتون تاون فوزا مفاجئا على ضيفه نيوكاسل 1 /

صفر.

وسجل أندروس تاونسيند هدف المباراة الوحيد لفريق لوتون تاون في الدقيقة 25.

ورفع لوتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، فاجأ بيرنلي مضيفه فولهام وفاز عليه 2 / صفر.

وتقدم بيرنلي عن طريق ويلسون أودبيرت في الدقيقة 47، قبل أن يضيف سانربيرج الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق بورنموث فوزا مثيرا على نوتنجهام فورست 3 / 2.

وسجل أنتوني إيلانجا الهدف الأول لنوتنجهام في الدقيقة 47، قبل أن يسجل دومينيك سولانكي هدفين لبورنموث في الدقيقتين 51 و58.

وفي الدقيقة 74 سجل كريس وود الهدف الثاني لنوتنجهام، لكن سولانكي أضاف الهدف الثالث له ولبورنموث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بورنموث رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

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