بني ياس يخطف 3 نقاط غالية بالفوز على اتحاد كلباء

خطف بني ياس فوزا ثمينا من ضيفه إتحاد كلباء 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين بعد أن حول تاخره بهدف إلى فوز بهدفين، في المواجهة التي شهدت طرد سلطان عادل لاعب "النمور" بالبطاقة الصفراء الثانية والتي حولت اللقاء لمصلحة "السماوي" الذي أسترد نغمة الإنتصارات بعد 3 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة

في المركز الثامن ويبقى كلباء برصيد 12 نقطة متراجعا للترتيب العاشر.

وخلال الشوط الأول لعب الفريقان بطريقة مفتوحة وقدما مستوى متميزا وسط هجوم متبادل مع تفوق إتحاد كلباء في الإستحواذ والضغط على مرمى بني ياس، ولكن صاحب الأرض كانت له محاولات شكلت خطورة كبيرة على مرمى النمور تالق في إبعادها حارس المرمى عيسى أحمد الذي تصدى لأخطر كرة من سامويل سوزا، فيما اسفرت محاولات كلباء عن الهدف الأول بتهديفة فيليب كيس من خارج الصندوق في الدقيقة 36 وبعده تواصلت المواجهة بقوة وسط محاولات مستمرة من الفريقين لهز الشباك ولكن دون جدوى حتى نهاية الحصة الأولى.

وبدأت أحداث الشوط الثاني ساخنة بإحتساب الحكم ركلة جزاء للسماوي بعد العودة لتقنية الفيديو تلقى على إثرها سلطان عادل الكرت الأحمر بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، ونفذ الركلة تاولانت سولجمانوف أحرز منها هدف التعادل في الدقيقة 52، لتشتعل المواجهة بطريقة عكست رغبة الفريقين في الفوز، مع تفوق بني ياس الذي أستفاد من النقص العددي في صفوفه ضيفه وهدد مرمى "النمور" بعدة محاولات منها رأسية فواز عوانة التي مرت جوار القائم، وخلال الجزء الأخير واصل صاحب الأرض هجومه حتى نجح يوسفو نيكيته في خطف هدف التفوق الثاني في الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر والذي أعقبته صافرة نهاية اللقاء بفوز ثمين للسماوي.

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