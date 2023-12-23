Sunday, 24 December 2023 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بناء 308 مسجداً وتجديد وصيانة 91 بمصر في 2023

12/23/2023 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغ إجمالي عدد المساجد التي افتتحت بمصر، خلال 2023، وفقاً لموقع «كايرو سين»،
399 مسجدًا، تتألف من 308 مساجد جديدة تم بناءها بالكامل، أو مشروعات استبدال وتجديد، بالإضافة إلى 91 مسجدًا تم صيانتها وتطويرها.

تشمل بعض أهم أعمال التجديد لهذا العام المسجد البالغ عمره 1,033 عامًا، مسجد الحكيم بأمر الله، أقدم مسجد عثماني في القاهرة.

وأيضاً ضمن المساجد المرممة مسجد ساريات الجبل، والذي يعود تاريخه إلى 900 عام، ومسجد الأقمار، إلى جانب المسجد العالمي الشهير السيدة نفيسة، وغيرها.

وفي الوقت نفسه، شهدت السنوات التسع الماضية استبدال وتجديد وصيانة وتأثيث 11,421 مسجدًا بتكلفة تقديرية بلغت 15.5 مليار جنيه مصري.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23122023000110011019ID1107651754

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث