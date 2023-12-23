بناء 308 مسجداً وتجديد وصيانة 91 بمصر في 2023

بلغ إجمالي عدد المساجد التي افتتحت بمصر، خلال 2023، وفقاً لموقع «كايرو سين»،

399 مسجدًا، تتألف من 308 مساجد جديدة تم بناءها بالكامل، أو مشروعات استبدال وتجديد، بالإضافة إلى 91 مسجدًا تم صيانتها وتطويرها.

تشمل بعض أهم أعمال التجديد لهذا العام المسجد البالغ عمره 1,033 عامًا، مسجد الحكيم بأمر الله، أقدم مسجد عثماني في القاهرة.

وأيضاً ضمن المساجد المرممة مسجد ساريات الجبل، والذي يعود تاريخه إلى 900 عام، ومسجد الأقمار، إلى جانب المسجد العالمي الشهير السيدة نفيسة، وغيرها.

وفي الوقت نفسه، شهدت السنوات التسع الماضية استبدال وتجديد وصيانة وتأثيث 11,421 مسجدًا بتكلفة تقديرية بلغت 15.5 مليار جنيه مصري.





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