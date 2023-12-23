ظهروا بفيديو «لا تتركونا نشيخ» .. حماس تفقد الاتصال بـ 5 رهائن

أصدرت حركة حماس بيانا اليوم السبت قالت فيه إنها فقدت الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة بسبب القصف، بينهم الثلاثة الذين ظهروا قبل أيام بفيديو حمل عنوان: "لا تتركونا نشيخ"، بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة، مرجحة مقتلهم خلال غارة إسرائيلية.

وكانت كتائب القسام نشرت في وقت سابق فيديو بدأ بعبارة "لا تتركونا نشيخ"، وكتبت بثلاث لغات هي: العبرية والعربية والإنجليزية، ليظهر 3 مسنين إسرائيليين، تحدث أحدهم معرفاً عن نفسه بأنه حاييم بري يبلغ من العمر 79 عاما.

وقال: "أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن، وكلهم أصحاب أمراض مزمنة يعانون من ظروف قاسية جدا.. يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو. أفرج عنا بدون شرط".

وختم رسالته بالقول: "لا تتركونا نشيخ"، وبعدها كرر الرسالة ذاتها معه الأسيران الآخران اللذان ظهرا في الفيديو.

من جانبها، قالت شبكة الأقصى الإعلامية المحسوبة على حركة حماس، إن غارة إسرائيلية دمرت اليوم السبت مقرها الرئيسي في وسط مدينة غزة.

ونددت الشبكة، في بيان لها، بتدمير مقرها الذي كان تم إخلاؤه بشكل مسبق، والاستهداف المتكرر لطواقمها الصحفية ما أدى إلى مقتل 13 منهم منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين القتلى إلى 100 صحفيً خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة، بعد مقتل اثنين في غارات إسرائيلية اليوم.

من جهة أخرى قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إن طواقمه انتشلت اليوم عشرات جثث القتلى الفلسطينيين من شمال قطاع غزة بعد انسحاب الآليات العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وذكر جهاز الدفاع المدني أن معظم الجثث تعرضت لإعدامات ميدانية برصاص الجيش الإسرائيلي، وأخرى نهشتها الكلاب بسبب منع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى الجثث منذ عدة أيام.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية عن مقتل 40 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية شنت طائرات إسرائيلية غارات عنيفة استهدفت حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وبلدة جباليا البلد شمال القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الشرقية لمدينة دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة ما خلف قتلى وجرحى.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة في آخر حصيلة رسمية قتل 20057 فلسطينيا وأصيب 53320 آخرون بجروح منذ السابع من أكتوبر الماضي فيما لا يزال آلاف في عداد المفقودين.





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