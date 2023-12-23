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السيطرة على حريق في بناية بالمدينة العالمية

12/23/2023 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت فرق الدفاع المدني في دبي، وفرق انقاذ شرطة دبي، في السيطرة على حريق في بناية بالمدينة العالمية «إنترناشيونال سيتي».

وأخلت فرق الدفاع المدني جميع المتواجدين في البناية واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة السكان.

ونجم عن الحادث حالة وفاة واحدة، وإصابتان وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.


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