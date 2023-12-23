(MENAFN
- Al-Bayan)
نجحت فرق الدفاع المدني في دبي، وفرق انقاذ شرطة دبي، في السيطرة على حريق في بناية بالمدينة العالمية «إنترناشيونال سيتي».
وأخلت فرق الدفاع المدني جميع المتواجدين في البناية واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة السكان.
ونجم عن الحادث حالة وفاة واحدة، وإصابتان وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.
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