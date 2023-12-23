وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريض سرطان من القادمين من غزة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مريض من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، والذي كان يعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان.

وأشارت الوزارة إلى أن المريض البالغ من العمر 58 سنة كان يعاني من مضاعفات عدة، وفور وصوله إلى الدولة تم نقله إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجه، إلا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارق الحياة نتيجة تعرضه لسكتة قلبية.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذي وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة.

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريض بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.





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