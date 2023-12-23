البيت الأبيض: بايدن تحدث مع نتنياهو لبحث آخر التطورات في إسرائيل وغزة



أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه عبر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت عن تقديره لموقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن، في إشارة على ما يبدو إلى مناقشات المجلس بشأن حرب غزة.

وذكر البيان أن نتنياهو "أوضح أيضا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها بالكامل".



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز