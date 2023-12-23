البيت الأبيض: بايدن تحدث مع نتنياهو لبحث آخر التطورات في إسرائيل وغزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه عبر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت عن تقديره لموقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن، في إشارة على ما يبدو إلى مناقشات المجلس بشأن حرب غزة.
وذكر البيان أن نتنياهو "أوضح أيضا أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها بالكامل".
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