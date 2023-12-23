بثنائية نظيفة في مرمى ليتشي.. إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ليتشي 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتقدم إنتر عن طريق يان أورييل بيسك في الدقيقة 43، قبل أن يضيف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 78.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز هيلاس فيرونا على كالياري 2 / صفر.
وتقدم فيرونا عن طريق سيريل نجونجي في الدقيقة 53، قبل أن يضيف ميلان ديوريتش الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.
ورفع فيرونا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.
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