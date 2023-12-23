بثنائية نظيفة في مرمى ليتشي.. إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي

عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ليتشي 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم إنتر عن طريق يان أورييل بيسك في الدقيقة 43، قبل أن يضيف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز هيلاس فيرونا على كالياري 2 / صفر.

وتقدم فيرونا عن طريق سيريل نجونجي في الدقيقة 53، قبل أن يضيف ميلان ديوريتش الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

ورفع فيرونا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

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