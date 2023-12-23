Sunday, 24 December 2023 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بثنائية نظيفة في مرمى ليتشي.. إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي

12/23/2023 3:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ليتشي 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم إنتر عن طريق يان أورييل بيسك في الدقيقة 43، قبل أن يضيف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز هيلاس فيرونا على كالياري 2 / صفر.

وتقدم فيرونا عن طريق سيريل نجونجي في الدقيقة 53، قبل أن يضيف ميلان ديوريتش الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

ورفع فيرونا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN23122023000110011019ID1107651747

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث