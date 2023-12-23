أرسنال يتمسك بصدارة الدوري الإنجليزي بنقطة ثمينة من ملعب ليفربول



تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال 1 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس والذي لديه مباراة مؤجلة.

وتقدم أرسنال عن طريق جابرييل ماجالايس في الدقيقة الرابعة، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 29.

وتعرض كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول للإصابة بعد اصطدامه بمدربه الألماني يورجن كلوب خارج خط الملعب خلال المباراة، والتحم تسيميكاس مع بوكايو ساكا مهاجم ارسنال قبل أن يتعثر في مدربه كلوب الذي سقط فوقه.

وبعد تلقيه العلاج جرى نقل تسيميكاس إلى خارج الملعب، حيث بدا وأنه يعاني من إصابة في الكتف، وشارك جو جوميز بدلا منه في الدقيقة 35.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز