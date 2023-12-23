الإمارات ثالث أكبر شريك تجارى للهند بمبادلات 236 مليار درهم في 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الجمارك الهندية أن التبادل التجاري بين دولة الامارات وجمهورية الهند ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2023، حيث وصل إلى 64 مليار دولار (236 مليار درهم)، مشيرة إلى أن دولة الامارات احتلت المركز الثالث بين أكبر شركاء الهند التجاريين.
وحافظت الولايات المتحدة على الصدارة بين شركاء الهند التجاريين رغم انخفاض التجارة معها 9%، إلى 99.9 مليار دولار، فيما حلت الصين ثانية بواقع 95.8 مليار دولار.
وجاءت روسيا في المركز الرابع بين أكبر شركاء الهند التجاريين حيث وصل التبادل التجاري إلى 54.7 مليار دولار، والسعودية في المركز الخامس بواقع 37.3 مليار دولار.
MENAFN23122023000110011019ID1107651744
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.