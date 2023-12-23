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الإمارات ثالث أكبر شريك تجارى للهند بمبادلات 236 مليار درهم في 10 أشهر

12/23/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الجمارك الهندية أن التبادل التجاري بين دولة الامارات وجمهورية الهند ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2023، حيث وصل إلى 64 مليار دولار (236 مليار درهم)، مشيرة إلى أن دولة الامارات احتلت المركز الثالث بين أكبر شركاء الهند التجاريين.

وحافظت الولايات المتحدة على الصدارة بين شركاء الهند التجاريين رغم انخفاض التجارة معها 9%، إلى 99.9 مليار دولار، فيما حلت الصين ثانية بواقع 95.8 مليار دولار.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بين أكبر شركاء الهند التجاريين حيث وصل التبادل التجاري إلى 54.7 مليار دولار، والسعودية في المركز الخامس بواقع 37.3 مليار دولار.


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