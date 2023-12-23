حمدان بن محمد: دبي تواصل جهودها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير صادر عن "هارفارد بيزنس ريفيو" حول جاذبية المدن لأفضل المواهب العالمية وجاءت دبي في المركز الثالث بعد لندن ونيويورك، مؤكدا سموه أن دبي تواصل جهودها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم.



وقال سموه على منصة إكس "اطّلعت على تقرير صادر عن "هارفارد بيزنس ريفيو" حول جاذبية المدن لأفضل المواهب العالمية وجاءت دبي في المركز الثالث بعد لندن ونيويورك ... تأتي هذه الدراسة في وقت تواصل دبي جهودها لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات ورواد الأعمال من حوّل العالم بما يعزز من مساعيها التنموية ويساهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً بحلول 2033 وأفضل مدينة للعيش في العالم".