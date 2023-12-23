أونروا: الجيش الإسرائيلي لا يوفر ملجأ نزوح آمن لسكان غزة



أعلن مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي لا يوفر ملجأ نزوح آمن لسكان قطاع غزة.

وذكر مدير عمليات أونروا في غزة توماس وايت ، في حسابه على منصة " إكس" ، أن الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة، مؤكدا أنه "لا يوجد مكان آمن، ولا يوجد مكان للنزوح".

وأشار وايت إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت المزيد من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من قطاع غزة للانتقال إلى دير البلح لتوسيع العملية العسكرية المستمرة.



وأوضح أن أوامر الإخلاء تستهدف أكثر من 150 ألف شخص، وكانت المنطقة مكتظة بالفعل بالنازحين بما في ذلك الملاجئ التابعة لأونروا.

من جهته ، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة تغطي حوالي 15% (حوالي 9 كيلومترات مربعة) من مناطق وسط قطاع غزة للإخلاء.



وتشمل المناطق المستهدفة مخيمي البريج والنصيرات للاجئين ومنطقتي الزهراء والمغراقة، وتتضمن الإخلاء إلى الملاجئ في دير البلح، وهي مكتظة بالفعل وتستضيف مئات الآلاف من النازحين.



وتقدر الأمم المتحدة أن9ر1

مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85% من السكان، أصبحوا نازحين داخليا، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات، في وقت يؤدي نقص الغذاء وسوء النظافة إلى تفاقم الظروف المعيشية السيئة بالفعل، وزيادة مشاكل الحماية والصحة العقلية، وزيادة انتشار الأمراض.







