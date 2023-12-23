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20258 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

12/23/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وصلت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، السبت، إلى 20258 شهيدا نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر، إن 201 استشهدوا و368 أصيبوا في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وبلغت حصيلة الإصابات 53688.

وأشار المكتب إلى ارتكاب جيش الاحتلال 1720 مجزرة، راح ضحيتها 27258 شهيداً ومفقوداً، بينهم 20258 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8200 شهيد من الأطفال، و6200 شهيدة من النساء، و310 شهداء من الطواقم الطبية، و35 شهيداً من الدفاع المدني، و100 شهيد من الصحفيين.

تحدث المكتب الإعلامي الحكومي عن وجود 7 آلاف مفقود؛ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، و70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساء.

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