20258 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وصلت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، السبت، إلى 20258 شهيدا نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر، إن 201 استشهدوا و368 أصيبوا في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وبلغت حصيلة الإصابات 53688.
وأشار المكتب إلى ارتكاب جيش الاحتلال 1720 مجزرة، راح ضحيتها 27258 شهيداً ومفقوداً، بينهم 20258 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8200 شهيد من الأطفال، و6200 شهيدة من النساء، و310 شهداء من الطواقم الطبية، و35 شهيداً من الدفاع المدني، و100 شهيد من الصحفيين.
تحدث المكتب الإعلامي الحكومي عن وجود 7 آلاف مفقود؛ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، و70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساء.
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