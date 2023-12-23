لاجئون من دارفور إلى تشاد.. الهروب من الجحيم إلى الجحيم

MENAFN - Khaberni) خبرني - من جحيم الموت والحرائق المشتعلة والدماء المراقة، إلى جحيم الحياة القاسي والمعيشة الضنك في هذه المخيمات البئيسة.

رحلة جهنمية تختصر مصير مئات آلاف اللاجئين السودانيين ممن طوّحت بهم صروف الليالي فجأة، واقتلعتهم من دياريهم في دارفور، ورمت بهم في مستنقع من البؤس والتشرد في مخيمات مترامية هنا وهناك شرقي تشاد.

أكبر هذه المخيمات وواجهتها وقنطرتها التي منها يتم توزيع اللاجئين إلى باقي المخيمات هو مخيم أدري الذي تنعدم فيه أبسط شروط الحياة من ماء وطعام وصحة وتعليم، ويتكدس فيه مئات الآلاف في عرش صغيرة من القش بناها اللاجئون بأنفسهم، وجلبوا موادها الأولية من الطبيعة القاسية من حولهم.





معاناة شديدة

أما الحياة اليومية وسبل العيش فلا يخلوان من كبد، فهذا محمد قمر أبَّكر-كآخرين من حوله- لا يجد سبيلا لتدبر عيشه اليومي إلا من شراء جذوع الأشجار وتقسيمها إلى قطع صغيرة ثم مقايضتها مع لاجئين آخرين بحبات من الدُّخن أو الذرة، ليوقدها هؤلاء في تحضير وجباتهم المتواضعة، مما يؤدي إلى اختناق الأجواء بفعل الدخان المتصاعد.

ولرسم صورة أفضل عن واقع المخيم والحياة فيه عمدنا إلى مقابلة مسؤول من قبيلة المساليت الأفريقية التي وقع عليها العبء الأكبر والضرر الأجلّ في هذا البلاء المبين.

ويقول رئيس مخيم أدري إن عدد "قاطني" المخيم المؤقتين أكثر من 300 ألف شخص، وإن عدد الأسر المتدفقة عليه يوميا من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وما حولها، يصل إلى 200 أسرة.

ويضيف أنه لا يوجد في المخيم أي تعليم للأطفال ولا غذاء ولا دواء، وأن بعض المنظمات تقدم دعما صحيا محدودا خصوصا في الحالات الطارئة والولادة ومعالجة الملاريا المنتشرة.





الصورة من الخلف

ولم يقبل رئيس المخيم ظهور وجهه في الصورة "لأن كل الذين أدلوا بشهاداتهم لمحققين دوليين ولمحكمة الجنايات الدولية تعرض ذووهم في السودان للقتل من قبل الدعم السريع"، كما قال.

ويتابع أنه في يونيو/حزيران الماضي وحده وصل إلى المخيم أكثر من ألف جريح أغلبهم تعرضوا لكسور بليغة، وأن كثيرين منهم لم يجدوا العلاج الكافي، "لأنهم يحتاجون إلى الذهاب إلى أبشة أو انجمينا، وليست لديهم إمكانيات لذلك".

من جهته، يرسم شيخ قبيلة المساليت بمنطقة "مقرنية" شرق الجنينة، نائب مسؤول اللاجئين السودانيين في مخيم أدري، صورة بائسة للأوضاع هنا بالقول "لا يوجد هنا أي مأوى، لا شماعات (تقي من البعوض) ولا بطانيات ولا صحون للأكل، وما يوفره برنامج الغذاء العالمي (التابع للأمم المتحدة) لمن حصلوا على بطاقات لاجئ من زيت وذرة وبعض البقوليات الأخرى، لا يكفي نهائيا"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كثيرين لم يحصلوا بعد على تلك البطاقات.





عاشر المستحيلات

ويلفت إلى أن بعض المنظمات المحلية تزود اللاجئين أحيانا ببعض المعكرونة والأفرشة والذرة والزيت. أما اللحم والدجاج والسمك، فمن عاشر المستحيلات الحصول عليها هنا.

ويصب جام غضبه على "الجيش السوداني والحكومة السودانية الذين لم يدافعا عنا" وعلى الحكومات العربية التي لم تقدم شيئا للاجئين رغم الفاقة والحاجة، وإن كان أشار إلى بعض الخيرين العرب الخواص ممن قدموا مساعدات وسلالا غذائية محدودة.





الجراد طعام المترفين

وبجولة في "سوق" المخيم يتبين انتشار الجراد المشوي كمادة يستخدمها "المترفون" من اللاجئين للتنويع في الوجبات اليومية التي لا تعدو أن تكون ذرة أو دخنا، وتستخدم لكيلها "كورة" وهي صحن صغير، ويبلغ سعرها، وفق فاطمة خاطر علي، 3000 فرنك غرب أفريقي "سي إف إيه" (CFA)، أي نحو 4 دولارات.

ويشكو كثيرون هنا، حتى ممن حصلوا على بطاقات من برنامج الغذاء العالمي، من غياب مادة السكر، ويقولون إنهم لم يحصلوا عليه إطلاقا. ويصحح بعضهم بأنهم حصلوا في إحدى المرات من خيرين كويتيين على سلال غذائية تضمنت قليلا من السكر.

وبرغم شظف العيش هنا، مقارنة ببعض المخيمات الدائمة الأخرى، يتمسك قمر وآخرون غيره كثر، بالبقاء فيه لقربه من الحدود السودانية التي لا تبعد إلا بضع مئات من الأمتار، وتقول "انتظارا لأي نبأ عن أولادي الذين انقطعت أخبارهم عنا إثر فرارنا في خضم عمليات القتل الهمجي الذين مارسه الدعامة (نسبة للدعم السريع) بحقنا".





توزيع جغرافي

ويتم توزيع اللاجئين وتصنيفهم من هنا، حيث يرسلون إلى مخيمات أخرى مثل مخيم أورانغ الذي يستضيف 50 ألف لاجئ، و"مكة" في حدود 40 ألفا، و"ألاشة" الذي يفترض أن يستقبل 60 ألفا، وفق ما صرح به نائب مسؤول اللاجئين السودانيين بمخيم أدري.





الطبيعة القاسية

ولعل واحدة من أسباب العناء في وصول المساعدات إلى هذا الركن القصي من جمهورية تشاد، والذي يبلغ نحو 1000 كيلومتر من العاصمة انجمينا هو، إلى جانب الإرادة والإمكانات، تعاضُدُ الطبيعة غير المذللة وجهود التنمية المتعثرة.

فعلى سبيل المثال -وعلى طول الطريق الخطيرة غير المعبئة التي سلكناها من مدينة أبشة إلى أدري- كانت تتراءى لنا شاحنات برنامج الغذاء العالمي وبعض الجمعيات الخيرية التشادية التي أرسلها خيرون ببعض المؤن، وهي مستلقية إلى جانب الطريق بعد انقلابها وتبعثر محتوياتها هنا وهناك، أو منغرسة في الأرض، أو أن إطارات عجلاتها قد تمزقت بفعل الصخور المسننة الضخمة، بحسب الجزيرة.



