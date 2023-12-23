هيئة الطرق تحويل مؤقت لـ الخامس للقادم من الجهراء باتجاه السالمية

هيئة الطرق تحويل مؤقت لـ الخامس للقادم من الجهراء باتجاه السالمية
التاريخ
12/23/2023 2:36:58 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإجراء تحويل مؤقت لمدة ثلاث ساعات لطريق الدائري الخامس للقادم من الجهراء باتجاه السالمية (تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم) وذلك من صباح الأحد 24 الجاري وحتى صباح الخميس 28 الجاري من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 5 صباحا.
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