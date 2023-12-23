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الطيران المدني تواجد بعض الطيور بالقرب من مدرج المطار تسبب في تأخير بعض الرحلات

12/23/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف الناطق الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني مدير ادارة النقل الجوي عبدالله الراجحي عن وجود تأخير لبعض الرحلات من مطار الكويت الدولي وذلك لتواجد بعض الطيور قريبة من مدرج المطار ما تسبب في تأخير بعض الرحلات.
وقال الراجحي، في تصريح صحافي، إن هذا الإجراء هو لسلامة الركاب والطائرات من هذه الطيور عند الإقلاع او الهبوط وفق ما تنص عليه اجراءات السلامة الجوية العالمية حفاظا على المسافرين والطائرات من وقوع حوادث تصيب الطائرة ومحركاتها.
كما ذكر الراجحي انه جرى التعامل مع هذه الطيور وفق الإجراءات وتم فتح المدرج بعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات الاحترازية، متمنين لجميع المسافرين كل التوفيق وعودتهم سالمين.

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