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علي النقي الدراما التركية استطاعت بناء جسور للتواصل بين الشعوب

12/23/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في نقلة نوعية، وقعت شركة فيداغو الكويتية في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا اتفاقية شراكة وتعاون للإنتاج الدرامي الإسلامي والتاريخي والوثائقي مع شركة تيكدن فيلم التركية (منتجة مسلسل قيامة أرطغرل الشهير) كأول وأكبر انطلاقة في هذا المجال بين البلدين.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة فيداغو للإنتاج الفني علي النقي، عن امتنانه للجهود الحميدة التي بذلها النائب في مجلس الشعب التركي ورئيس مجموعة تيكدن للأفلام د.كمال تيكدن لإتمام هذا الاتفاق الكبير، مشيدا بتاريخه الوطني النضالي المشرف لخدمة الجمهورية التركية وشعبها الوفي.
وأكد النقي أن الدراما التركية تمثل نموذجا للقوة الناعمة واستطاعت بناء جسور للتواصل بين الشعوب، منوها بأن النجاح المنقطع النظير الذي لاقاه مسلسل مجموعة تيكدن «قيامة أرطغرل» يعد خير مثال على قيمة ما تحمله من مميزات تسمح بمد وتوثيق الروابط بين الثقافات، فضلا عن الاستفادة منها في الترويج للإمكانات السياحية وتوظيفها في السياق الدرامي للعمل.
وكشف النقي عن التحضير لإنتاج أعمال ضخمة للموسم الجديد 2024 تبرز تضحيات وجهود الشخصيات الإسلامية وتعزز وحدة المسلمين وتنقل رسائل سامية عن القيم والأخلاقيات والتسامح والتعايش السلمي لغير المسلمين، وتقدم صورا إيجابية عن الإسلام للعالم أجمع، وتعكس الإرث العظيم الذي تركته لنا حضاراتنا على الشاشات.

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