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جنة القريني في ملتقى أدب المقاومة العربي بالجزائر

12/23/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الشاعرة الكويتية جنة القريني في ملتقى أدب المقاومة العربي المقام بالجزائر العاصمة في الفترة من 14 إلى 20 الجاري مع نخبة من الأدباء العرب برعاية المناضلة جميلة بوحيرد.
وقالت الشاعرة جنة القريني في كلمتها: «من التي دعتنا إلى هذا الملتقى؟ من التي جمعتنا من أطراف أمتنا العربية لتحتفي بنا وتقدم لنا أطباق المحبة الصافية؟ إنها رائدة النضال وسيدة التحرير، إنها بكل فخر واعتزاز الجزائر، لأنها ذاقت مر الاحتلال وعانت ظلم العدوان، تحرك ضميرها الشامخ لتسجيل موقف شريف حر من غزة البطولة والشهامة والإيمان الساطع بالحق، لذا يحتم علي واجب المحبة أن أحيي الجزائر في شخص رمزها النضالي المشرف «جميلة بوحيرد».
ثم ألقت قصيدة حملت عنوان «جميلة» قالت فيها:
وكأنما شرقت سحابات السنا في مهد أعوامي ببشرى زفها صبح الأماني الضحوك بوجه أمي حين قالت - ذات ظهر موغل في البعد – لي:
إني رأيت اليوم في النادي «جميلة».
قلت: من؟ - في دهشة..
قالت: أتت في جولة عجلى، فرحنا كي نهنئها أنا وأبي بأنفاس التحرر، ضمن من حفوا بها.. يتأملون النصر يمشي في إهاب غارق في سحر معناه الفريد.
فنفثت حسرتي الشغوفة باللقاء
وسكت..
قالت في ابتسام: ربما سترينها في جدول الأيام لما تكبرين.. لا تأسفي..
ومضت تحدثني عن الشعب الذي صاغ السخاء كرامة تعلو على عزم الجبال، فسل حرياته من موق سل لا يزال سوى بجمر العشق للأرض الحلال.
وبعيد أيام رأيت لها على جدران بيت يحتفي بالعز.. يزهو بالإباء
صورا ثلاثا أنعشت وجداني الطفل الولوع..
كانت منارتي التي تغذو النزوع بأضلعي نحو المحال.
في كل يوم حين أصحو أو أنام
ألقي السلام على عروس من بلاد طرزت تاريخها الماسي من جمر الدماء.
حتى أتى اليوم الذي شعت بألحاظ المنى شمس القدر..
تحنو على زهر الحنين بقلبي الصادي إليها.. زرتها في بيتها المزروع بالياس الندي..بعطر مريمة الزكي.. بدفء أم عذبة لا تعرف الفصحى.. ولكن، تحتويها المكرمات.
ورويت ما قالته أمي عن زيارتها الكويت.. لمست بهجتها.. فضمت لهفتي في حمرة الصمت الخجول.
ورأيتها أخرى بأرض الأرز.. طارت من تفاعيل ارتباكي أحرفي.. وترقرقت في وجنتيها بسمة.. ذكرتها..
قالت: عرفتك.. يا لفرحتي التي تسع المدى
أماه هلا تنظرين؟
قد قلت لي: سترينها في جدول الأيام.. لما تكبرين..وكبرت يا أمي كثيرا
عشت أو عشنا العواصف نحتمي بدروع فطرتنا وإن ذابت من البلوى بنا الأعصاب.. ذقنا الحنظل المسكوب في شاي الدخان الأسود المسموم، أوذينا..سقمنا..
واحتملنا الجرح إثر الجرح، قمنا نسرج الآمال في شمع التحدي من جديد.
واليوم في الأرض التي أهدت إلى الدنيا مفاتيح الصمود وعلمتنا أبجديات الصعود إلى النجوم..
نجيء كيما نجلو الأبصار، نستهدي بسيرة من رأوا شهب التحرر.. نلتقي من كل فج غارق في الصمت..
سار في الضباب.
نعلي النشيد إلى فلسطين التي شقت ظلام الذل بالأكباد، تنزع من شدوق الموت أشجار الحياة.

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