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المهنا مشعل الخير خير خلف لخير سلف

12/23/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبرا الأشقاء، الموسيقار يوسف المهنا والمطرب القدير عبدالمحسن المهنا والشاعر ماجد المهنا، عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مسند الإمارة خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية لاستكمال مسيرة العطاء والبناء والتقدم والازدهار للكويت الغالية، داعين المولى القدير أن يحفظ سموه من كل مكروه ويسدد خطاه ويوفقه لرفعة شأن الكويت عاليا، فهو خير خلف لخير سلف لأنه من الشخصيات المتميزة في قيادته الحكيمة باتخاذ القرارات وله العديد من الإنجازات الوطنية في شتى المجالات التي تولاها في السابق، سائلين الله أن يحفظ سمو الأمير مشعل الخير ويبعد عنه كل مكروه، وأن يسدد الله خطاه لرفعة الكويت داخليا وخارجيا.

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