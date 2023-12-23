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السكنية تطرح مناقصتين للمباني العامة في 4 ضواح بالمطلاع

12/23/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصتين لإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضواحي N1 وN2 وN3 وN4 وبمدينة المطلاع السكنية، على ان يكون موعد اقفال المناقصتين 21 يناير المقبل وآخر موعد لتقديم الاستفسارات عن المناقصتين 7 يناير.
وذكرت مصادر ان من شروط الشركة المتقدمة للمناقصة الا يقل رأسمالها او الأصول المملوكة للفرد عن 5 ملايين دينار.
ووفق شروط المناقصتين، لن يتم السماح بمشاركة الشركات التي لها عقود جارية تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم أي جزء من المشروع عن تاريخ الإنجاز التعاقدي بنسبة تأخير تتجاوز 50% من مدة العقد الكلية من التقدم لمناقصة جديدة حتى تتم تسوية العقد محل التنفيذ.
ويجب ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة او ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد اكثر من 10 سنوات، ويجب ان يكون لدى المناقص خبرة سابقة مماثلة لطبيعة أعمال المناقصتين المطروحتين لأعمال المباني العامة وانه نفذ كمقاول رئيسي مشاريع في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة او الجهات الحكومية الأخرى او الشركات او المؤسسات التابعة للحكومة في الكويت خلال آخر 10 سنوات كمشروع او مشروعين لأعمال مماثلة لموضوع العقد قيمتهما مجتمعين لا تقل عن 10 ملايين دينار.

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