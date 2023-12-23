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السفير السويسري تنامي عدد الناطقين باللغة الفرنسية في الكويت

12/23/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استضاف السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي في منزله «الديوانية الفرانكوفونية»، بحضور السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر والسفيرين البلجيكي كريستيان دومز واليوناني يوانيس بلوتس، وجمع من الديبلوماسيين العاملين في السفارات الناطقة باللغة الفرنسية ومن منظمات أممية. وأعرب بالميلي في تصريحات على هامش الديوانية، عن سعادته الشديدة لرؤية «هذه الأعداد الكبيرة التي تتحدث الفرنسية في الكويت، وكذلك تنامي عدد الناطقين باللغة الفرنسية فيها وزيادة الإقبال على هذه الثقافة العريقة».
وأضاف أن «سويسرا بلد ذو أربع لغات وثقافات وطنية تشكل جذورنا، وبالتالي فإن التنوع والتسامح هما سمة أساسية لبلدنا».
وتابع بالميلي: «نحن نحب تعزيز هذه القيم، في سويسرا والكويت، حيث يعتبر الكثير من الناس أصدقاء لبلدنا وخاصة المنطقة الناطقة بالفرنسية مثل جنيف ومونترو وكرانس».
من جهتها، اعتبرت السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر أن «هذه الديوانية تأتي لتعزيز الفرانكوفونية في الكويت، وفرصة رائعة لتبادل لغة موليير مع أصدقائنا الكويتيين».
من ناحيته، قال السفير البلجيكي كريستيان دومز: «سعدت بحضور الديوانية في مقر إقامة السفير السويسري»
وأضاف: «الحضور كان جيد جيدا، وكان جمهورا مختلطا من الكويتيين واللبنانيين والتونسيين والجزائريين والمغاربة والمصريين والأفارقة، اضافة إلى بعض الأصدقاء السفراء، وأعتقد أن هذه الديوانية، أعطت أيضا انطباعا حيويا جدا عن تقليد وموروث ثقافي معروف جدا هنا في الكويت». وأوضح دومز أن «مثل هذه اللقاءات غير الرسمية، تتيح الفرصة لتبادل بعض وجهات النظر حول مجموعة واسعة من المواضيع المختلفة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو على المستوى الثقافي، لذلك سعدت جدا أيضا برؤية الكويتيين يحضرون الديوانية الفرانكوفونية، وقد سمعت واستمتعت باللغات المختلفة، بالطبع الفرنسية والعربية والإنجليزية، لكن حقيقة جمع الناس وتبادل وجهات النظر معهم أمر مهم جدا في رأيي».
وختم السفير البلجيكي تصريحه بالقول: «مرة أخرى، كانت تلك تجربة رائعة وأنا حريص على مواصلة هذا التقليد الحيوي للغاية من خلال إجراء تبادلات مع الكثير من الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع في الكويت».
بدوره، قال مستشار التعاون والعمل الثقافي مدير المعهد الفرنسي في الكويت بنوا كاتالا: «سعدنا بتنظيم الديوانية الفرانكوفونية الثالثة بالتعاون مع السفارة السويسرية في الكويت والتي جاءت من أجل تعزيز الروابط بين السفارات الفرانكوفونية وذلك في إطار عملها المشترك كجزء من البرنامج الذي وضعه مجلس تعزيز الفرانكوفونية في الكويت». وأضاف: «لقد كانت فرصة رائعة للتواصل بالفرنسية ومقابلة العديد من الاشخاص الناطقين باللغة الفرنسية».

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