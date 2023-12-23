المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك أقام صلاة الغائب على روح فقيد الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام المركز الثقافي الإسلامي في مدينة نيويورك صلاة الغائب والدعاء على روح فقيد الكويت المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه.
وعبر قنصلنا العام في نيويورك عزام العصفور في تصريح لـ «كونا»، عن خالص التعازي للقيادة السياسية والشعب الكويتي وأسرة آل الصباح الكرام بوفاة والد الجميع وفقيد الأمة، طيب الله ثراه.
واستذكر العصفور مآثر ومناقب سموه - رحمه الله - العالقة في وجدان كل كويتي ودوره القيادي والإنساني في مختلف المناصب والمراكز التي تقلدها، راجيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.
وأعرب القنصل الكويتي عن خالص تمنياته لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بدوام التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة الخير والعطاء والنماء وأن يديم على الكويت نعمة الاستقرار والأمن والأمان والرخاء ويحفظها من كل مكروه.
وتوجه إمام المركز الثقافي الإسلامي بمدينة نيويورك الشيخ أحمد زاكر وجموع المصلين بالدعاء لله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويريه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة ومشهودة لوطنه وللأمتين العربية والإسلامية.
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