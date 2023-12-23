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المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك أقام صلاة الغائب على روح فقيد الكويت

12/23/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام المركز الثقافي الإسلامي في مدينة نيويورك صلاة الغائب والدعاء على روح فقيد الكويت المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه.
وعبر قنصلنا العام في نيويورك عزام العصفور في تصريح لـ «كونا»، عن خالص التعازي للقيادة السياسية والشعب الكويتي وأسرة آل الصباح الكرام بوفاة والد الجميع وفقيد الأمة، طيب الله ثراه.
واستذكر العصفور مآثر ومناقب سموه - رحمه الله - العالقة في وجدان كل كويتي ودوره القيادي والإنساني في مختلف المناصب والمراكز التي تقلدها، راجيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.
وأعرب القنصل الكويتي عن خالص تمنياته لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بدوام التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة الخير والعطاء والنماء وأن يديم على الكويت نعمة الاستقرار والأمن والأمان والرخاء ويحفظها من كل مكروه.
وتوجه إمام المركز الثقافي الإسلامي بمدينة نيويورك الشيخ أحمد زاكر وجموع المصلين بالدعاء لله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويريه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة ومشهودة لوطنه وللأمتين العربية والإسلامية.

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