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ترسية مناقصة الأشغال لمحطات ضخ مزارع العبدلي لإحدى الشركات بـ 1 3 مليون دينار

12/23/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
حصلت وزارة الاشغال العامة على موافقة الجهات المعنية بترسية مناقصة تشغيل وصيانة محطات الضخ والخطوط الرئيسية وشبكة توزيع المياه المعالجة لمزارع العبدلي على احدى شركات المقاولات «أقل الأسعار» المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره 1.3 مليون دينار وذلك بعد عمل موازنة تثمينية.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان هذه المناقصة تشمل نقل وتركيب الوصلات الزراعية بحسب الحاجة والقيام بأعمال صيانة المناهيل والخزانات وإصلاح الكسور الفرعية والرئيسية على الخطوط، وأن التنفيذ يشمل تقديم جميع الأيدي العاملة والمواد والمعدات والآلات الإنشائية وجميع ما يلزم لإتمام الأعمال وصيانتها وتشغيلها وفقا للشروط المنصوص عليها في مستندات العقد.

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