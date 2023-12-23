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العليم لـ الأنباء نسعى إلى زيادة أعداد حجاجنا بالتعاون مع السعودية

12/23/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
يختتم اليوم الأحد معرض الحج والعمرة الخامس الذي تنظمه وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع حملات الحج الكويتية والذي افتتح يوم 14 ديسمبر الجاري، وكان مقررا ان يختتم يوم 20 ديسمبر إلا ان المعرض تم مده حتى اليوم بعد اغلاقه 4 ايام للحداد على روح المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد - رحمه الله.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد ناصر العليم في تصريحات لـ «الأنباء» أن المعرض شهد حضورا كبيرا من المسجلين والراغبين في التعرف على الخدمات التي تقدمها حملات الحج الكويتية وجهود وزارة الاوقاف والرد على جميع الاستفسارات.
ولفت إلى ان تسجيل الاعداد هذا العام بلغ 45 ألف مواطن ومقيم بصورة غير قانونية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان العدد المخصص للكويت هو 8000 حاج عبر 63 حملة حج.
وعن زيادة الاعداد، قال العليم «نأمل زيادة عدد الحجاج الكويتيين وقدمنا طلب بهذا الشأن وننتظر رد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ».
ولفت إلى «اجتماع جميع شركات وحملات الحج الكويتية في مكان واحد للتنافس وتقديم ما لديها من أسعار وخدمات لحجاج بيت الله الحرام»، مضيفا «لمسنا ارتياحا كبيرا منها في عملية التسجيل المبكر».
وأشاد العليم بالتعاون الكبير والجهود الضخمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن وتنظيم موسم الحج كل عام وهي جهود مباركة.
من جانبه، أكد مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف سطام المزين لـ «الأنباء» ان المعرض شهد إقبالا كبيرا من جموع المسجلين الراغبين في اداء مناسك الحج هذا العام والزائرين، موضحا ان باب التسجيل في الحملات مازال مفتوحا حيث يستمر لمدة 5 ايام وبعدها يتم استبعاد من لم يسجل إلى الاسماء التالية له».
وأوضح ان تغيير لائحة الحج وما تبعه من التسجيل المركزي نجح للعام الثاني على التوالي في تخفيض الأسعار والتي تبدأ من 1590 دينارا وهي اسعار مميزة مع جودة الخدمات. وعن مواعيد التسجيل، قال سطام المزين: نحن ملتزمون مع الإخوة في المملكة العربية السعودية بمواعيد محددة، وبدأنا في وقت مبكر لنتواءم معهم في الخطة التي وضعتها المملكة العربية السعودية وتطبيق القرارات المنظمة للحج، ما سهل ايضا على الاخوة في الحملات الاستعدادات المبكرة بالنسبة لحجاج الكويت.
من جانبه، قال رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية أحمد الضويحي: تتميز هذه السنة بالتسجيل المبكر للحج وتم التجهيز للمعرض قبل وقت كاف ومشاركة اكبر عدد من الحملات هذا العام بالنسبة للاعوام الماضية وتتنافس الحملات بتقديم افضل الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن من جميع المستويات.
من ناحيته، أشاد د.وليد الكندري صاحب حملة د.وليد الكندري للحج والعمرة بحسن تنظيم المعرض، مؤكدا ان حملته تقدم افضل الخدمات وبأسعار تنافسية مميزة.
أما صاحب حملة مساعد الشايجي للحج فأكد ان معرض الحج معرض متميز، داعيا من لم يحج في السابق إلى المبادرة بسرعة اداء فريضة الحج على الكتاب والسنة.

تطعيمات «كورونا» والإنفلونزا الموسمية أهم الاشتراطات

أوضح مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف سطام المزين أن ابرز الاشتراطات الصحية لموسم الحج الحالي هو تطعيمات فيروس كورونا وتطعيمات الانفلونزا الموسمية وهذا ما تم ابلاغنا به من قبل السلطات السعودية.

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