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عودة حركة الطيران لطبيعتها بعد تأخر بعض الرحلات بسبب تجمع للطيور بالقرب من المدرج

12/23/2023 2:36:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الطيران في مطار الكويت الدولي قد عادت إلى طبيعتها بعد تعرض بعض الرحلات القادمة والمغادرة في وقت سابق إلى تأخير عن موعدها نتيجة إغلاق مدرج المطار «لفترة محدودة» للتعامل مع تجمع للطيور على مقربة من المدرج.
وأفاد المتحدث باسم «الطيران المدني» عبدالله الراجحي لـ «كونا» بأن بعض الرحلات المغادرة من مطار الكويت والقادمة إليه قد تعرضت في وقت سابق أمس إلى تأخير عن موعدها بسبب تجمع لبعض الطيور على مقربة من مدرج المطار الذي تم إغلاقه لفترة محدودة لاتخاذ كل إجراءات السلامة ذات الصلة.
وأضاف الراجحي، الذي يشغل أيضا منصب مدير إدارة النقل الجوي في «الطيران المدني»، أن الأجهزة المعنية في الإدارة قد اتخذت كل إجراءات السلامة الجوية العالمية المعتمدة للتعامل مع تجمع الطيور حفاظا على المسافرين والطائرات والحيلولة دون وقوع أي حوادث قد تتعرض لها الطائرة أو محركاتها عند الإقلاع أو الهبوط.
وأكد إعادة «فتح المدرج بعد التأكد من سلامة كل الإجراءات الاحترازية».

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