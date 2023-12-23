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زكاة العثمان نازحو غزة بحاجة للغذاء والتدفئة

12/23/2023 2:36:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا مدير زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري المحسنين للمساهمة في حملة قوافل النجاة تحت شعار «دفئا وسلاما» لأهل غزة.
وأشار إلى أن جمعية النجاة أطلقت هذه القوافل لتوفير احتياجات النازحين العاجلة إلى التدفئة والمواد الغذائية، وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
وفيما يتعلق بطريقة التبرع، قال الكندري: من يرغب في المساهمة يمكنه الاتصال على 22667780 أو 99401011 أو زيارة أفرع زكاة العثمان في الروضة وحولي، مؤكدا أن توزيع المساعدات يتم بالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية، مع الحرص على إعداد تقارير تنفيذ وإرسالها للمتبرعين وعرضها على مواقع التواصل.
وختم بتقديم الشكر للمحسنين على دعمهم المستمر لجهود إغاثة الشعب الفلسطيني، وسعيهم للتخفيف من معاناة المتضررين.

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