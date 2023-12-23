لجان برلمانية تواصل اجتماعاتها رغم استقالة الحكومة

(MENAFN
- Al-Anbaa) رشيد الفعم
رغم إعلان قبول استقالة الحكومة واقتصار عملها على تصريف العاجل من الأمور، إلا أن اللجان البرلمانية في مجلس الأمة تواصل اجتماعاتها بشكل اعتيادي بدءا من اليوم وتبحث ما أدرج على جدول أعمالها من اقتراحات وتقارير حسبما أعلن عنه سابقا. وفي هذا الإطار تجري اللجنة المالية اليوم التصويت على تقريريها المتعلقين بقضية القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة بعد الانتهاء من نقاشهما بشكل مستفيض. وكان رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري قال انه لكي يطمئن الجميع فإن تقارير القرض الحسن وغلاء المعيشة أعيدت إلى اللجنة المالية للإنجاز النهائي على أن يعاد رفعها إلى المجلس لتكون على جدول أعمال المجلس. من جهة أخرى، نقلت مصادر معلومات عن إمكانية عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم لبحث الأوضاع العامة.
MENAFN23122023000130011022ID1107651720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.