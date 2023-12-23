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لجان برلمانية تواصل اجتماعاتها رغم استقالة الحكومة

12/23/2023 2:36:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رشيد الفعم
رغم إعلان قبول استقالة الحكومة واقتصار عملها على تصريف العاجل من الأمور، إلا أن اللجان البرلمانية في مجلس الأمة تواصل اجتماعاتها بشكل اعتيادي بدءا من اليوم وتبحث ما أدرج على جدول أعمالها من اقتراحات وتقارير حسبما أعلن عنه سابقا. وفي هذا الإطار تجري اللجنة المالية اليوم التصويت على تقريريها المتعلقين بقضية القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة بعد الانتهاء من نقاشهما بشكل مستفيض. وكان رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري قال انه لكي يطمئن الجميع فإن تقارير القرض الحسن وغلاء المعيشة أعيدت إلى اللجنة المالية للإنجاز النهائي على أن يعاد رفعها إلى المجلس لتكون على جدول أعمال المجلس. ‏من جهة أخرى، نقلت مصادر معلومات عن إمكانية عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم لبحث الأوضاع العامة.

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