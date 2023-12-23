رضا حجازى: التعليم الفنى مستقبل مصر وعلاقته كبيرة بالاقتصاد

شهد الدكتور رضا حجازى وزير

التربية والتعليم

والتعليم الفنى فعاليات ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى أى زد)، واتحاد الصناعات المصرية.





جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، وأندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفنى وسوق العمل بالوكالة الألمانية

GIZ، والمهندسة شيرين فرج مديرة مكون تطوير التعليم المزدوج للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وعدد من مديرى المديريات التعليمية ولفيف من قيادات الوزارة وممثلى الجهات والشركات الداعمة لمجال التعليم الفنى.





وفى مستهل كلمته، أكد الدكتور رضا حجازى أن التعليم الفنى مستقبل مصر، وأن هناك علاقة كبيرة بين الاقتصاد والتعليم الفنى، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للتعليم الفنى 2024/ 2029 بنيت على 3 أهداف استراتيجية لبرنامج الحكومة، وهى بناء الانسان، وحماية الامن، والتشغيل، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تدعم أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة القائمة على ضوء تحليل قطاع التعليم، وأهداف التنمية المستدامة.





وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى تغيرت بالفعل، بدليل حصول عدد كبير من أبنائنا الطلاب الذين يلتحقون بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم الفنى على مجموع يسمح لهم بالالتحاق بالتعليم العام، وهو ما يعكس وعى الطلاب وأولياء الأمور، لافتا إلى أن هؤلاء الطلاب سيصبح لديهم فرص الالتحاق بالعمل قبل التخرج، بجانب امكانية استكمالهم التعليم الجامعى من خلال الجامعات التكنولوجية، والتعليم الأكاديمى بعد إجراء المعادلة، مشيرا إلى أن فتح المسارات للتعليم الفنى واحد من أسباب تغير الصورة الذهنية.





وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تأهيل الطلاب للتنافس على المستوى الدولى، لافتا إلى أن التعليم الفنى فى مصر قفز فى مؤشر المعرفة العالمى من المركز ٨١ إلى المركز ٤٦.





وتابع الدكتور رضا حجازى أن ٥٠% من مدارس التعليم الفنى تطبق حاليا تطبق نظام الجدارات، كما أن الوزارة أصبح لديها ٧٦ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات ملموسة سواء فيما يتعلق ببناء المدارس أو تطوير المناهج أو الارتقاء بأداء المعلمين للوصول إلى خريجين مؤهلين لسوق العمل بما يحقق الاستدامة.







وأشار الوزير إلى أن هذه المسابقة تتم كل عاميين، بين كل شباب العالم فى الدول المختلفة، للتسابق فى مدى إكسابهم للمهارات المستخدمة، مشيرا إلى أن اجراء هذه المسابقة الوطنية استهدف تشكيل فريق مصرى يشارك فى المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills بالعاصمة الفرنسية باريس خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث شارك فى المسابقة ١٥٠٠ طالب ووصلت التصفية إلى ٤٥ طالبا.





وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تستهدف توطيد الشراكة مع القطاع الخاص لدعم خطواتها فى تطوير المنظومة التعليمية ككل، وخير دليل هى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.





وفى ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لجميع الطلاب المشاركين وعددهم ١٥٥٠ وأولياء الأمور والمعلمين، معربا عن تقديره لكافة الجهات الداعمة والمشاركة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى أى زد) واتحاد الصناعات المصرية.





ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذه المسابقة تُجسد حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ورعاية مواهبهم والاهتمام بالتعليم الفنى ضمن رؤية مصر 2023، وتأهيلهم للتميز فى سوق العمل، وتزويدهم بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق فى مسيرتهم المهنية، من أجل المساهمة بشكلٍ فعالٍ فى بناء الدولة وتحقيق ريادتها فى مختلف مجالات التنمية وتشجيع الشباب على التميز وتدريبهم على الإبداع والابتكار، وتأهيلهم للريادة فى الأعمال والمهن المختلفة.







وأشاد محافظ القاهرة بالتعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومشروع دعم التشغيل المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى أى زد) مصر واتحاد الصناعات، بما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولى فى تنظيم وتنفيذ هذه المسابقة والتى تأتى ضمن استعدادات مصر للمشاركة فى المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills، والتى ستقام فى مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المسابقة تعد فرصة للطلبة والشباب ذوى المهارات المتميزة لإثبات وتنمية قدراتهم التنافسية التى ستحفزهم على تحسين مهاراتهم باستمرار والسعى لتحقيق إنجازات أفضل، كذلك رفع مستوى الوعى المجتمعى بالتخصصات والمهن التى تقوم على التعليم الفنى بما يسهم فى إعداد القوى العاملة اللازمة لتلبية متطلبات النمو الاقتصادى والتكنولوجى فى مصر ويفى بمتطلبات سوق العمل من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاعين الحكومى والخاص.





وفى كلمته، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، أن هذا اليوم يوما عظيما، حيث أن التعليم الفنى يضم ٢,٣ مليون طالب ويعتبر هذا العدد كبير جدا، مقارنة بدول كثيرة فى العالم، وهو ما يستلزم التركيز على الاستثمار فى رأس المال البشرى، حيث يتم تخريج الفنيين فى جميع الأنشطة الاقتصادية، الزراعة والصناعة، والسياحة، والفندقة، وهذا يؤكد أن مستقبل مصر الاقتصادى مشرق.





وأوضح الدكتور مجاهد أن مهمتنا فى وزارة التربية والتعليم اثقال مهارات الطالب المطلوبة فى سوق العمل، وفى نفس الوقت أن تكون سلوكياته متسقة مع الصناعة التى يعمل فيها، مشيرا إلى أننا بدأنا منذ ست سنوات فى توجه جديد فى تحديث التعليم الفنى، من خلال إنشاء الكثير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع رجال الأعمال، وإنشاء مراكز تميز مع شركات صغيرة ومتوسطة.





وأشار الدكتور محمد مجاهد أن الوزارة لديها مدارس تكنولوجيا تطبيقية فى مجال تكنولوجيا المعلومات بعدد 12 مدرسة بالتعاون مع شركة we.





وفى كلمته، أعرب أندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفنى وسوق العمل بالوكالة الألمانية GIZ عن سعادته برؤية طلاب مصريين متميزين من الشباب المهنيين ينضمون إلى مثل هذا الحدث الدولى، ويظهرون تقدم الإصلاح فى التعليم الفنى، مشيرا إلى أنه لابد من الإشارة إلى أن نجاح الطلاب يأتى نتيجة لدعم الشركات والآباء والمعلمين، فى ظل جهود مشتركة لتحقيق الفوز! ومن دلائل نجاح هذا الجهد المشترك هو وجود عدد كبير من الطلاب المتميزين، وليس فقط الفائزين.





وتأتى المسابقة فى إطار استعداد مصر للمشاركة فى المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills، والتى ستقام فى مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024.





وقد استهدفت المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023، تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفنى وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوى بتطوير التعليم الفنى وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين فى مصر.





وجدير بالذكر، أنه تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة فى الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تقدم للاختبار عدد 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة فى 15 مهارة مختلفة، مثل للمشاركة فى (۱٥) مهارة مختلفة، مثل: (مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات والخراطة باستخدام برمجة الحاسب الآلى CNC، وتكنولوجيا السيارات والميكاترونيكس، والتركيبات الكهربائية، والميكانيكا الصناعية، والتبريد والتكييف، وكابلات شبكة المعلومات، وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي)، ثم تأهل للتصفيات النهائية 75 طالبا وطالبة، حيث تضمنت التصفيات العملية اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل فى كل مهارة من خلال اختبارات تجرى فى صورة تنفيذ مشروع عملى بدأ من يوم الخميس ٢١ ديسمبر واستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.



