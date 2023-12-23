جيش الاحتلال يعلن مقتل خمسة من عناصره بينهم ضابط برتبة نقيب خلال معارك غزة

MENAFN - Youm7) أعلن جيش الاحتلال مقتل خمسة من جنوده في معارك بقطاع غزة بينهم ضابط برتبة نقيب، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، لليوم الـ77، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 20057 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 53320، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة، التي أوضحت في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 390 شهيدًا و734 إصابة في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.