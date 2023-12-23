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رئيس جزر القمر يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

12/23/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من غزالي عثماني رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، توجه خلاله بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، مؤكداً اعتزاز جزر القمر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين،



ومن جانبه، ثمًن الرئيس السيسى،
الاتصال من أخيه رئيس جزر القمر، مؤكداً حرص مصر على استمرار وتطوير مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، والتشاور والتنسيق المستمر بينهما لما يحقق مصالح الدولتين والقارة الأفريقية.












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