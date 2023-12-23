رئيس جزر القمر يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

(MENAFN
- Youm7) تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من غزالي عثماني رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، توجه خلاله بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، مؤكداً اعتزاز جزر القمر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين،
ومن جانبه، ثمًن الرئيس السيسى،
الاتصال من أخيه رئيس جزر القمر، مؤكداً حرص مصر على استمرار وتطوير مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، والتشاور والتنسيق المستمر بينهما لما يحقق مصالح الدولتين والقارة الأفريقية.
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