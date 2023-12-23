الأمم المتحدة تعلن توصل أطراف النزاع فى اليمن إلى اتفاق جديد لوقف لإطلاق نار

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس جروندبرج - فى تصريح نقلته قناة (اليمن) الفضائية - إن "أطراف النزاع" فى اليمن توصلت إلى الالتزام يفضى لوقف إطلاق النار، مرحبا بتوصل لهذا الالتزام الذى يشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية فى اليمن، والانخراط فى استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

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