الأمم المتحدة تعلن توصل أطراف النزاع فى اليمن إلى اتفاق جديد لوقف لإطلاق نار

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الأمم المتحدة اليوم /السبت/ توصل الأطراف "المتحاربة" فى اليمن إلى اتفاق جديد؛ يقضى بالالتزام بخطوات لوقف إطلاق النار؛ الذى من شأنه إنهاء الحرب.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس جروندبرج - فى تصريح نقلته قناة (اليمن) الفضائية - إن "أطراف النزاع" فى اليمن توصلت إلى الالتزام يفضى لوقف إطلاق النار، مرحبا بتوصل لهذا الالتزام الذى يشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية فى اليمن، والانخراط فى استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
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