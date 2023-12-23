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المتحدث باسم حركة فتح: حكومة نتنياهو متطرفة تُكن العداء لكل من هو فلسطيني

12/23/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Youm7) قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن حكومة بنيامين نتنياهو هي حكومة يمين متطرف وعدوان ومجازر، حيث أنها تُكن العداء لكل من هو فلسطيني، وتستهدف بعدوانها واعتداءاتها كل من هو فلسطيني، مؤكدًا أن نتنياهو بات يتحدث ومن معه من المتطرفين بوضوح تام بأننا لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وأننا سنواجه كل مبادرة أو كل عمل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية.



وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشروع الآن هو مشروع صهيوني توراتي وهو المشروع الذي تحدث عنه كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ويتبناه اليوم نتنياهو حتى يحفظ وجوده في هذه الحكومة التي بات عمره فيها قريب.



وأوضح المتحدث باسم حركة فتح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يريد أن يضمن استمرار وجوده في الحكم والحياة اليساسية بتبنيه هذا الخيار الصهيوني التوراتي الذي يمثله كل أركان اليمين المتطرف في هذه الحكومة.



وأكد المتحدث باسم حركة فتح، أنه ما من أفق للتعامل مع هذه الحكومة، فهي تتنصل من كل شي، حيث أنها تنصلت من اتفاق أوسلو، كما أنها تحدثت بصراحة عن استهدافها لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، وأعلنت صراحة عن استهدافها وعدائها للسلطة الوطنية الفلسطينية، على اعتبار أن هذه السلطة تمثل الكيان السياسي الذي يشكل الضامن لقيام الدولة الفلسطينية التي لا يرديها نتنياهو.












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